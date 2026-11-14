Оккупанты ударили по Запорожью: число пострадавших выросло до 15 человек, среди них дети

В результате российской атаки на Вознесеновский район Запорожья количество раненых возросло до 15 человек, среди них двое детей. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram. По его словам, в Вознесеновском районе повреждены жилой дом и окна учебного заведения.

Среди 15 пострадавших – двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин.

Сначала Семикин сообщал о четырех раненых: трех женщинах в возрасте 74, 36 и 88 лет и 86-летнем мужчине. Все они получили осколочные ранения. Мужчину доставили в больницу, двум женщинам медики оказали помощь на месте, еще одна отказалась от госпитализации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 ноября российские войска нанесли серию ударов по Запорожью. Тогда в результате обстрела частного сектора погибли два человека – мужчина и 17-летний парень. Еще четверых жителей, среди которых 10-летний мальчик, спасатели извлекли из-под завалов.

В тот же день под огнем оказались промышленный объект и жилой пятиэтажный дом в Космическом районе. На промышленном объекте погиб мужчина, а в многоэтажке были повреждены квартиры на трех этажах. Там также вспыхнули пожары.

Мы также писали, что 12 ноября российский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Запорожском районе. В момент атаки в салоне находились около 12–15 пассажиров, три женщины получили ранения. Состояние одной из них оценивали как тяжелое. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.