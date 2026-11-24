Оккупанты ударили по Запорожью: есть разрушения в пятиэтажке и погибшие, пострадали десятки человек. Фото

Ночью 24 ноября российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью. Целью путинской армии снова стал жилой многоэтажный дом.

Вследствие обстрела погибли люди, десятки человек получили ранения. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в результате вражеского удара разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка. Кроме того, повреждены другие многоэтажные и частные дома, а также автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Есть информация о заблокированных людях. Спасатели производят поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

По состоянию на 6:00 утра было известно, что количество раненых в результате российской атаки на Запорожье выросло до 22 человек, среди них двое детей – 6 и 16 лет. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная и черепно-мозговая травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Последствия обстрела. Источник: Запорожская ОВА

Разрушения жилого дома. Источник: Запорожская ОВА

Оккупанты обстреляли Запорожье. Источник: Запорожская ОВА

Враг снова ударил по многоэтажке. Источник: Запорожская ОВА

Напомним, в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 134 цели.