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Оккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: людей достают из-под завалов. Фото и видео

Алексей Лютиков

Оккупанты ударили ракетой по...

Источник: Суспільне Чернігів

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Ночью 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом.

Конструкции дома разрушены, люди находятся под завалами.

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