Оккупанты во второй раз за осень атаковали табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках. Видео

Российская оккупационная армия нанесла удары по Прилуках Черниговской области. Целью атаки в очередной раз стала табачная фабрика British American Tobacco.

Вследствие обстрела возник пожар, зафиксированы разрушения. Удар по предприятияю подтвердили в Национальной полиции Украины.

Последствия атаки

По информации правоохранителей, ночью и утром россияне атаковали промышленное предприятие в Прилуках. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства.

По информации "Суспільного", это уже второй удар по этому предприятию в течение осени. В последний раз россияне атаковали фабрику 7 сентября. После этого ее работу приостановили.

Предприятие входит в международную корпорацию British American Tobacco.

В областной военной администрации заявили, что российские войска ударили по промышленному предприятию в Прилуках беспилотниками "Герань". В ОВА подчеркнули, что горели цеха, оборудование и складские помещения.

Также путинская армия 28 ноября атаковала "Геранями" предприятие пищевой промышленности в Корюковке Черниговской области. Пожар там потушили пожарные. Уже с утра 29 ноября были попадания по другому предприятию. На месте удара также возник пожар.

Последствия российского террора. Источник: ГСЧС

Враг атаковал Прилуки. Источник: ГСЧС

На месте атаки работали спасатели. Источник: ГСЧС

Напомним, город Кременчуг Полтавской области вечером 28 ноября подвергся атаке российских дронов. В результате обстрела погибла женщина; пострадали как минимум пять человек.

Как рассказывал OBOZ.UA, также этой ночью россияне атаковали Запорожье КАБами. В областном центре повреждены многоэтажки и два учебных заведения.