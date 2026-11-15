Оккупанты впервые показали запуск "Бандероли" с земли: почему для Украины это еще опаснее

Во время военных учений "Центр-2026" российские оккупанты впервые показали, как запускают малогабаритную крылатую ракету "Дань-Т", или S8000 "Бандероль", с наземной установки. Такой вариант представляет дополнительную угрозу для Украины, поскольку позволяет осуществлять пуски ближе к линии боевого соприкосновения, а подготовку к ним значительно сложнее обнаружить.

Об этом пишет Defense Express. Издание проанализировало опубликованные кадры и объяснило, какие преимущества и недостатки есть у наземного старта по сравнению с применением ракеты с вертолетов и беспилотников.

До сих пор россияне демонстрировали только пуски "Дань-Т" с ударных вертолетов Ми-28НМ. В то же время о существовании наземной пусковой установки было известно уже давно.

Впервые эту пусковую установку продемонстрировали в сентябре 2025 года на выставке вооружений для российского диктатора Владимира Путина. После этого она долгое время не появлялась публично. Однако в последние месяцы россияне снова начали возить ее на различные выставки, а теперь показали и видео запуска.

На опубликованных кадрах видно, что к нижней части "Дань-Т" крепится длинный твердотопливный ускоритель. Он нужен, чтобы придать ракете начальную скорость и вывести ее на рабочую высоту.

В то же время у такого старта есть определенный недостаток. Поскольку ракета взлетает непосредственно с земли, фактически с нулевой скорости, ей приходится расходовать больше топлива для разгона до крейсерской скорости. Кроме того, она не получает начальной высоты, которую имела бы при запуске с воздушной платформы. Это также увеличивает расход топлива и, соответственно, несколько ограничивает дальность полета.

Из-за этого максимальная дальность полета "Бандероли" при наземном старте будет несколько меньше, чем при запуске с воздушного носителя.

Россияне показали запуск рак... Источник: Скриншот Развернуть

Однако для Украины такой вариант представляет большую опасность по другой причине. Чтобы применить ракету с вертолета Ми-28НМ или беспилотника "Орион", россиянам нужно поднять их на значительную высоту и находиться на определенном расстоянии от линии фронта.

В результате украинские средства наблюдения могут заметить воздушные носители задолго до пуска. Это дает силам противовоздушной обороны больше времени, чтобы подготовиться к перехвату ракеты.

С наземной платформой ситуация иная: обнаружить подготовку к пуску практически невозможно, а сами ракеты можно запускать с позиций, расположенных ближе к линии боевого соприкосновения.

Еще одно преимущество такого решения – потенциальная возможность осуществлять более массированные атаки. У России ограниченное количество вертолетов Ми-28НМ и беспилотников "Орион", которые она может использовать для этих задач. В свою очередь, наземные пусковые установки значительно дешевле воздушных носителей, поэтому их можно производить в большем количестве и чаще привлекать к ударам.

В то же время пока нет подтвержденных данных об использовании таких установок для атак по Украине. Не исключено, что они уже поступили на вооружение российских войск или могут появиться там в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский пилот истребителя Mirage 2000-5F впервые сбил российскую малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль" с помощью авиационной пушки. Длина этой ракеты составляет около 5 метров, диаметр корпуса – примерно 30 см, а размах крыльев и стабилизаторов – около 2,2 метра. "Бандероль" оснащена китайским турбореактивным двигателем, который обеспечивает ей крейсерскую скорость 500–560 км/ч.