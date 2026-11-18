Оккупанты утром ударили по Павлограду: произошел пожар, есть пострадавшие

Утром в среду, 18 ноября, российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Удар пришелся по частному сектору.

В результате действий врага пострадали три человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно об ударе РФ

Информацию об ударе россиян чиновник опубликовал в 10:26.

"Три человека пострадали из-за вражеского удара по Павлограду. Утром россияне попали беспилотником по частному сектору", – написал он.

Из-за удара повреждены несколько жилых домов. Медики оказали помощь двум мужчинам и женщине на месте, однако от госпитализации они отказались.

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Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, утром 18 ноября РФ атаковала Златополь в Харьковской области. Под удар попал городской рынок. Известно как минимум о 12 пострадавших, среди них ребенок.

Также 18 ноября россияне в очередной раз атаковали Киев. В Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 ноября, россияне атаковали Запорожье. Целью врага стали объекты промышленной инфраструктуры. В результате удара погибли два человека, еще 38 получили ранения.