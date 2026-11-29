Оккупанты остались без топлива: Генштаб заявил о поражении топливозаправщиков в Брянской области

Украинские воины продолжают выбивать российскую военную логистику. 28-го и в ночь на 29 ноября защитники уничтожили сразу три топливозаправщика врага в Брянской области РФ, поэтому топливо не доехало до передовой.

Также уничтожены склады россиян на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. Об этом отчитались в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны выбивают вражескую логистику

По данным Генштаба, 28-го и в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины продолжили бить по логистике армии РФ.

В Брянской области поражены три топливозаправщика противника.

"Именно такие машины везут топливо к технике на передовой: без них танки, бронетехника и грузовики останавливаются", – отметили в Генштабе.

Также под ударами находились российские склады на ВОТ.

"В районе Макеевки Донецкой области и Катериновки Луганской области поражены склады материально-технических средств противника. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, украинские удары большой дальности все больше подрывают способность РФ обеспечивать внутренние потребности в топливе. Купить бензин россияне могут не везде, в ряде регионов и крупных городов наблюдается дефицит бензина, на АЗС вводят ограничения.

Такой результат стал возможен благодаря тому, что Украина нашла бреши в российской системе ПВО, через которые украинские дроны и ракеты возвращают развязанную Россией войну обратно к россиянам.