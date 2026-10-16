Оккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угроза

Российские оккупанты заминировали Мичуринскую трассу, соединяющую село Водяное с временно оккупированным Энергодаром в Запорожской области. Если минирование распространится на другие подъездные дороги, город может оказаться в условиях фактической транспортной изоляции, что создает риск повторения сценария Олешек.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он обратил внимание, что оккупационные власти уже предупредили о возможном минировании других маршрутов в Энергодар, а перекрытие нескольких независимых путей может подвергнуть город угрозе гуманитарной катастрофы.

Оккупанты предупредили о минировании Мичуринской трассы

15 октября оккупационные власти опубликовали предупреждение о минировании так называемой Мичуринской трассы. Речь идет об участке дороги от села Водяное в направлении Энергодара.

"В связи с получением подтвержденной информации о минировании категорически рекомендуем воздержаться от передвижения по Мичуринской трассе от села Водяное в сторону Энергодара", – говорится в сообщении оккупационных властей.

По словам Андрющенко, особую опасность представляет не только сам заминированный участок. Оккупанты одновременно допускают минирование других подъездных дорог, а значит, речь идет о возможности постепенного перекрытия транспортных маршрутов, по которым Энергодар соединяется с окружающими территориями.

Почему это может изолировать Энергодар

Мичуринская трасса является частью одного из основных маршрутов снабжения города. Поэтому ее блокировка уже создает дополнительные проблемы для передвижения и поставок, однако ситуация может стать критической в случае перекрытия еще нескольких независимых направлений.

"Особенно важен участок Мичуринской трассы, обозначенный на карте красным кружком, поскольку он является частью одного из основных маршрутов снабжения города", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Заминирование Мичуринской трассы. Источник: t.me/andriyshTime

Именно на этот сценарий обращает внимание Андрющенко: если альтернативные дороги также станут непригодными для использования, Энергодар фактически лишится нормального транспортного сообщения.

В такой ситуации проблема выходит далеко за рамки обычного ограничения движения. Речь идет о возможном затруднении доставки в город продуктов, медикаментов и других необходимых ресурсов, а также об ограничении возможностей для граждан покинуть опасную территорию или получить помощь извне.

Почему Энергодар может превратиться во вторые Олешки

Андрющенко проводит параллель с ситуацией в оккупированных Олешках в Херсонской области. По его оценке, катастрофический сценарий там также начинался с постепенного ограничения транспортного сообщения.

Для Энергодара опасность заключается в том, что город может пройти тот же путь: сначала отдельные дороги становятся недоступными из-за минирования, а впоследствии количество безопасных маршрутов сокращается настолько, что город фактически оказывается отрезанным.

"Именно с подобного постепенного ограничения транспортного сообщения начиналась катастрофа в Олешках", – отметил Андрющенко.

Поэтому именно возможность распространения минирования на другие подъездные дороги является ключевым риском, а не только нынешняя ситуация на Мичуринской трассе.

Энергодар на карте. Источник: deepstatemap

ЗАЭС создает дополнительную проблему

Отдельно Андрющенко обращает внимание на ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Поставки для российского персонала ЗАЭС осуществляются под предлогом обеспечения ядерной безопасности, в частности во время локальных договоренностей о прекращении огня и международных миссий.

В то же время гражданское транспортное сообщение с близлежащими населенными пунктами может подвергаться все более строгим ограничениям. В результате возникает противоречивая ситуация: доступ к атомному объекту пытаются поддерживать, тогда как обычные жители Энергодара и прилегающих территорий могут остаться без полноценных безопасных маршрутов.

Чем опасна возможная изоляция

Если минирование останется локальным, это будет означать опасное, но ограниченное перекрытие одного маршрута. Если же заминированными станут несколько подъездных дорог, последствия могут быть значительно серьезнее – от транспортных проблем до фактической изоляции города.

"Риск повторения сценария с Олешками уже требует внимания. Ведь когда город фактически окажется в изоляции, гуманитарную катастрофу придется не предотвращать, а преодолевать", – подчеркнул Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

В оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак. Российские оккупанты блокируют доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения – последняя поставка продуктов в город состоялась 26 мая.

В сентябре 2026 года в оккупированных Олешках обострилась гуманитарная ситуация. Из-за заминированных дорог и атак дронов эвакуация жителей стала практически невозможной.

Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Украинская делегация должна была проинформировать государства-участники о положении гражданского населения и призвать к немедленному оказанию гуманитарной помощи городу.