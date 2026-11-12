Оккупанты изменили тактику на Добропольском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта

На Добропольском направлении российские войска изменили тактику: масштабные штурмы теперь проводят преимущественно во время дождей и туманов, когда украинским защитникам сложнее вести разведку и следить за перемещениями противника. Небольшие группы оккупантов продолжают атаковать ежедневно, тогда как более сложные наступательные действия враг пытается сосредоточить на периоды неблагоприятной погоды.

Об этом в эфире Espreso TV и Slawa.TV рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов. По его словам, российская группировка "Центр" постоянно пополняется, однако добиться успехов оккупантам не удается.

Добропольское направление остается одним из самых интенсивных по количеству российских наступательных действий. В то же время украинские военные постепенно зачищают участки, куда смогли проникнуть вражеские подразделения, и стабилизируют линию боевого соприкосновения.

Ситуация на Добропольском на... Источник: DeepStateMAP Развернуть

По словам Филатова, небольшие группы российских военных продолжают атаковать ежедневно, однако более масштабные наступательные действия противник сосредоточивает на периоды сильных дождей или туманов. В таких условиях украинским защитникам сложнее наблюдать за перемещениями врага.

"Противник изменил тактику, теперь он проводит штурмы не ежедневно. В целом такие комплексные наступательные действия он проводит одновременно именно в те дни, когда – или сильный дождь, или туман", – пояснил командир.

Во время атак оккупанты пытаются продвигаться пешком вдоль линии соприкосновения, а также на мотоциклах и квадроциклах. В то же время механизированные штурмы с применением бронетехники на этом участке фронта малоперспективны из-за подготовленной украинской обороны, многочисленных взрывных заграждений и небольшого количества проходов. Кроме того, украинские военные постоянно минируют эти участки, что затрудняет использование противником тяжелой техники.

В то же время сохраняется угроза накопления российских сил в городской застройке. Контроль над Покровском и Мирноградом позволяет оккупантам сосредоточивать там личный состав, а расстояние до украинских позиций для дальнейшего продвижения сократилось.

Покровск и Мирноград на карт... Источник: DeepStateMAP Развернуть

По словам Филатова, противник пытается наступать волнами. Украинские подразделения уничтожают российских военных как на подступах к Покровску, так и при выходе из города. В то же время важную роль в обороне играет Доброполье, городская застройка которого создает благоприятные условия для защиты.

Филатов также рассказал о недавней масштабной мультидоменной операции, проведенной под управлением группировки "Азов". Ее целью было поражение российских военных объектов в Донецке и за его пределами. Самые отдаленные цели находились в 25 км от государственной границы Украины с Россией.

При этом командир отметил, что, несмотря на успешную разведку и поражение целей на значительном расстоянии, Россия сохраняет преимущество в численности личного состава.

"Противник превосходит нас в живой силе, и мы это ощущаем на поле боя", – подытожил Филатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Добропольском направлении российская армия сосредоточила больше всего пехоты по сравнению с другими участками фронта. Несмотря на значительные потери, оккупанты ежедневно получают пополнение – от 400 до 500 военнослужащих.

Дмитрий Филатов объяснял, что после захвата Покровска российские подразделения получили возможность закрепиться в крупной урбанизированной зоне. Из-за развитой системы украинских фортификаций противник преимущественно использует тактику инфильтрации: небольшими группами пытается проникнуть на позиции Сил обороны, а затем подтягивает подкрепления.