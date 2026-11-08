Оккупация страшнее фронта: история украинского десантника "Грифона", который 131 день был один на позиции под Покровском

Украинский защитник провел 131 день на позиции неподалеку от Покровска, что в Донецкой области. После ожесточенного боя он спас двух пленных побратимов и еще одного бойца, а сам остался удерживать позицию.

Сейчас он служит в отдельном взводе разведки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск. Своей историей Сергей с позывным "Грифон" поделился с журналистами одного из украинских медиа.

Жизнь в оккупации

Сергей родом из Херсонской области. В начале полномасштабного вторжения он вместе с матерью почти 9 месяцев жил в оккупации. За это время мужчина дважды чуть не погиб от рук россиян.

Однажды оккупанты остановили его посреди поля, поставили на колени, раздели до нижнего белья и направили на него оружие спереди и сзади. Россияне допрашивали мужчину о якобы шифровке в паспорте, хотя речь шла об обычном идентификационном номере.

В конце концов оккупанты отпустили мужчину, но приказали больше не возвращаться. Сергей подчеркивает, что жизнь в оккупации страшнее фронта.

"Когда "дядя Путин" придет и постучит в дверь – это страшнее, чем ты там на нуле. Я, как человек, который был в оккупации, знаю", – говорит Грифон.

Когда в ноябре 2022 года освободили правобережную Херсонщину, Сергей остался на подконтрольной Украине территории. В конце 2024-го мужчина получил повестку и ушел в армию.

"Я понимал, что надо было идти. Понятно, никто не хочет воевать. Но настала моя очередь – пошел", – вспоминает он.

Первый боевой опыт и спасение побратимов

В начале 2025 года Сергей совершил первый боевой выход, который длился 33 дня. Военным удалось освободить Котлине Донецкой области, выполнить задачу и вернуться без потерь.

В апреле 2025 года группа Грифона зашла в Лисовку – населенный пункт на юго-восточных подступах к Покровску. Из-за сложного рельефа и плохого радиогоризонта дроны не могли полноценно работать, а логистика была затруднена.

Во время одного из штурмов группа попала под шквальный огонь россиян. Вражеские дроны атаковали позиции, один побратим погиб, а другой в состоянии шока побежал в неизвестном направлении. Сергей остался один.

Военнослужащий получил контузию, повреждение барабанных перепонок и доложил по рации о ранении. Несмотря на это, он смог спасти двух бойцов, которых россияне удерживали в плену на соседних позициях, а также одного раненого побратима. Грифон дождался момента, когда вражеская артиллерия стихла, и вывел их к украинским военным. После этого он вернулся на позицию и продолжил ее удерживать.

Группа, отправленная для усиления, не смогла добраться до побратима. С тех пор Сергей оставался на позиции один.

Десантник Сергей с позывным... Источник: hromadske Развернуть

131 день на передовой

Командир Грифона с позывным Месный рассказал, что военные постоянно волновались за побратима, который находился на позиции один.

"Мы сидели как на иголках. Он там один. Когда ты знаешь, что рядом есть человек, на которого можно положиться – что ты уснешь, а он тебя разбудит и ничего не случится… А у него этого не было", – рассказывает он.

Из-за постоянной угрозы российских атак Сергей не мог нормально спать. Организм иногда отключался сам, военный засыпал на несколько часов, рискуя тем, что оккупанты могут его заметить.

"Раз – три с половиной часа отключки. За это время могло случиться что угодно. А может, вон тот (оккупант – ред.) уже там сидит и подслушивает, как я храплю", – вспоминает Грифон.

После контузии Грифон почти перестал слышать правым ухом. Несмотря на это, он научился распознавать присутствие людей в темноте и мог прислушиваться к звукам вокруг.

Продукты на позицию доставляли нерегулярно. Однако побратимы поддерживали Сергея по рации, чтобы он знал, что не остался один.

По словам командира взвода разведки, чтобы вывести защитника с позиции, командование ждало ухудшения погоды, ведь постоянно существовала угроза атак российских дронов .

"Мы боялись рисковать его жизнью. Быстро вытащить бойца, но потерять его по дороге – не вариант", – рассказал Месный.

Эвакуация под вражескими дронами

Сергей оставил позицию 22 августа 2025 года. Выход длился два дня: военный прошел через поле под вражескими дронами, а затем ночью двигался через канализационную трубу. Из-за истощения Грифон почти не мог идти, поэтому навстречу ему отправили группу побратимов.

"Меня под руки парни держали, помогали. Они говорят: "Грифон, ты же ведешь". Я говорю: веду, но сил уже нет…", – вспоминает он.

За сутки военные преодолели 20 километров. Они пережидали под деревьями пролеты российских дронов, иногда интервалы между которыми составляли всего 3-4 минуты. Группа перебегала, залегала и снова двигалась вперед, пока не добралась до эвакуационной машины.

Грифон оставил позицию без тяжелых ранений, только с контузиями. Зрение и слух восстановились без хирургического вмешательства.

Что помогло выдержать

Сам Грифон признается, что не любит пафоса и не стремится хвастаться пережитым. Он подчеркивает, что на войне страх и паника естественны, а силы могут полностью иссякнуть. Однако, по его словам, остаются характер и воля.

"Эти истории не очень хочется рассказывать. И точно не ради бахвальства. Очень сильно хотелось жить. И есть люди, ради которых я здесь. Что же будет, если я так сдамся? Сам себе – какой тогда я воин?", – рассказал он.

Побратим Сергея Шекспир, который также находился на этой позиции 102 дня, был поражен подробностями эвакуации Грифона.

"Человек столько дней провел один – и выдержал. Морально и физически. Я выходил на один день, он выходил на два или три. Его приключения – это как все мои, умноженные на два", – делится военный.

Шекспир рассказывает, что Сергей поддерживает других даже в самые сложные моменты.

"Душа компании. Человек, который заходит к тебе в комнату, когда ты сидишь грустный, и через 60 секунд ты неудержимо хохочешь. Это человек, который всегда сможет поднять тебе настроение. Побратим, который должен быть у каждого", – отметил он.

Десантник Сергей с позывным... Источник: hromadske Развернуть

Планы на будущее

Сейчас Сергей планирует применить свои знания историка в Хорунжей службе, которую 7-й корпус ДШВ создал для просвещения и поддержания мотивации десантников. Он помогает обучать военных и рассказывает им не только об истории освободительной борьбы Украины, но и о своем опыте пребывания в оккупации и на передовой.

Грифон также читает книги о боевом стрессе, психологических травмах и последствиях контузий, пытаясь понять, как жить с пережитым и продолжать борьбу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Константину Власенко. Украинский защитник 491 сутки выполнял задание на позиции, причем 232 суток – один, имея тяжелое ранение и постоянно скрываясь от россиян.