Операция "Велес" нанесла удар по логистике врага: Трегубов рассказал, где оккупанты пытаются расширить присутствие. Карта

Контрнаступательная операция Сил обороны "Велес" значительно ухудшила логистику оккупантов. Сейчас захватчики пытаются расширить свое присутствие в направлении Радьковки Харьковской области.

Оккупанты еще могут попытаться продвинуться вперед, однако сейчас на западном берегу реки Оскол им будет сложнее это сделать, чем месяц назад. Об этом представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телемарафона Єдині новини.

Что известно

Трегубов объяснил, что Купянское направление условно можно разделить на два участка: один участок – это восточный берег реки Оскол, второй – западный.

"Если говорить о восточном берегу, то там россияне, скорее, просто проводят те или иные перегруппировки, потому что там, в принципе, давление довольно активное. Это давление в сторону Подолов, в первую очередь, и Купянска-Узлового. Если же мы говорим о западном берегу, то там россияне, в принципе, неплохо получили от "Хартии", плюс в результате операции "Велес" они сейчас понесли определенные потери. И если и есть какие-то действия, какие-то попытки, то, скорее, это попытки расширить свое присутствие в сторону Радьковки, включить Радьковку в "серую зону", чтобы хоть как-то протаскивать там свои инфильтрационные группы непосредственно в сам город Купянск", – рассказал спикер.

По словам Трегубова, оккупанты еще попытаются продвигаться вперед, однако сейчас на западном берегу им будет сложнее это делать, чем месяц назад. Поскольку труба, через которую просачивались вражеские группы, выведена из строя, россиянам придется "лезть" через Радьковку или Голубовку.

Он также отметил, что операция "Велес" ухудшила логистику врага.

"Я бы сказал, что логистика (врага. – Ред.) пострадала. Да, логистика заметно пострадала, и теперь им будет немного сложнее", – добавил Трегубов.

Что предшествовало

Силы обороны Украины провели на Купянском направлении подземную контрнаступательную операцию под названием "Велес", продвинувшись по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. Операция проходила преимущественно в газовой трубе. Российские военные использовали газопровод для скрытного перемещения, а украинские штурмовики проводили его зачистку.

В общей сложности бои продолжались несколько месяцев. Украинские военные постепенно продвигались внутри трубы и зачищали участки, которые использовал противник. Результатом стало возвращение контроля над довольно значительным отрезком газопровода. Одновременно на поверхности продолжалась оборонительная операция в Редьковке. Ее целью была блокировка входа в трубу.

В целом украинские воины продвинулись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. В результате украинские военные сорвали планы противника проникнуть в тыл украинских подразделений и создать угрозу для Купянска.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Защитники Украины из рядов Национальной гвардии захватили более 30 оккупантов в трубе газопровода на Купянщине (Харьковская область) во время операции "Велес". Российские захватчики заявили, что условия их пребывания в плену более чем достойные и их "приняли как родных".