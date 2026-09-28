Операция "Вивальди" продолжается: пограничники вытеснили противника из Карповки на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники вернули под свой контроль Карповку на Лиманском направлении. Пограничники подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" совместно с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады выбили оттуда российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что освобождение населенного пункта произошло в рамках операции "Вивальди".

Тяжелые бои и слаженная работа

По словам военных, за короткими кадрами с операции стоят тяжелые бои, бессонные ночи и слаженная работа украинских воинов.

Карпівка Донецької області з... Источник: Скриншот Развернуть

"Населенный пункт Карповка, Донецкая область, подразделение "Серебряная тройка", возвращаем свое. Слава Украине! Слава героям!" – заявили военные.

Карта бойових дій Источник: Скриншот

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Подробности операции "Вивальди"

28 сентября стало известно, что в рамках операции "Вивальди" Силы обороны освободили три села в Донецкой области – Новое, Ридкодуб и Катериновку. Также украинские военные восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

В ходе третьего этапа операции было освобождено еще 51 кв. км украинской территории, а в целом с начала операции "Вивальди" – 176 кв. км. Российская армия потеряла около 2 тысяч военнослужащих, еще более 250 оккупантов попали в плен.

В Третьем армейском корпусе рассказали, как в ходе операции "Вивальди" украинские военные применили информационный блеф, чтобы запутать российских оккупантов. Оккупанты получали намеренно искаженную картину ситуации на поле боя и должны были поверить в ложный замысел украинских сил.

Как писал OBOZ.UA, Третий армейский корпус применил наземные роботизированные комплексы разминирования. В частности, на направлении Шандриголового роботы за две ночи расчистили около 30 км маршрутов, что позволило снизить риски для саперов.