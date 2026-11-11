OSINTер наложил данные о потерях армии РФ из утечки Росстата на карту DeepState: вот что из этого получилось. Видео

Украинский OSINT-исследователь M0nstas (Vitaly) использовал данные о смертях российских оккупантов на войне в Украине из слитой хакерами базы Росстата, наложив их на карту DeepState, которая фиксирует ситуацию на фронте. Целью было проверить, совпадают ли они во времени и пространстве.

Такой анализ для Покровского, Лиманского и Гуляйпольского направлений показал очень высокое совпадение. Это свидетельствует о том, что утечка данных является настоящей, ведь сотни тысяч записей "двигаются" вместе с фронтом, как показывает DeepState.

Так, 87% смертей зафиксировано в пределах 10 км от линии фронта на карте DeepState в тот же месяц; еще 9% – в серой зоне. Лишь 1% случаев приходится на районы, находящиеся на расстоянии более 15 км вглубь территории, контролируемой Украиной; этому есть объяснение – одинаковые названия сел, из-за чего локация была определена ошибочно. Также часть оккупантов умирала в тылу, куда их вывозили после ранения.

Пик смертей россиян в конкретном населенном пункте почти всегда приходится на момент, когда DeepState фиксирует его захват. Соответственно, больше всего захватчиков гибнет именно во время штурмов.

Покровское направление

На Покровском направлении с октября 2023 года по март 2026 года смерти россиян смещаются вместе с линией фронта. В начале 2024 года их фиксировали в окрестностях Авдеевки, осенью 2024 года – Очеретино и Селидово, в течение зимы – к юго-западу от Покровска, а в конце 2025 года – в Покровске и Мирнограде.

"Только в этом районе зафиксировано 133 804 погибших, причем наибольшее количество – 8 800 – приходится на май 2025 года", – отмечает M0nstas.

Лиманское направление

В районе Лимана за период с июня 2023 года по март 2026 года ликвидировали 43 321 российского военного.

Смерти зафиксированы в Макеевке и Тернах к северу от Лимана, а также на Северском изгибе на юге. Также регулярно фигурирует оккупированная Кременная, город постоянно упоминается в связи со смертями в окрестностях.

"Худшим месяцем был октябрь 2024 года, когда погибли 2 202 человека, а в течение 2025 года эта цифра колебалась от 1 250 до 2 200 в месяц", – пишет OSINTер.

Гуляйпольское направление

С июня 2023 года по март 2026 года на Гуляйпольском направлении зафиксировано 40 716 смертей россиян – от Работино и Орехова на юго-западе до Великой Новоселки на северо-востоке.

На протяжении 2023 и 2024 годов этот показатель составлял от 400 до 900 в месяц вдоль линии, которая почти не менялась. В 2025 году, начиная с мая, он вырос до 2 100-2 500 в месяц, когда наступление сместилось от Великой Новоселки в сторону Гуляйполя.

"Худшим месяцем стал декабрь 2025 года, когда погибли 2 518 человек. Только за 2025 год погибли 22 367 человек – это больше, чем за 2023 и 2024 годы вместе взятые", – говорится в сообщении.

В Великой Новоселке продолжает расти число смертей врага после захвата им поселка в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, хакерская группа Silent Crow заявила, что получила данные Росстата, согласно которым в войне против Украины погибли 450 100 россиян. По оценкам хакеров, к концу года число убитых оккупантов может достигнуть 508 799 – 542 708 человек.