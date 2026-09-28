Оскал "правосудия" и задержания ФСБ: на оккупированной территории Украины российские спецслужбы пакуют "шпионов" и "диверсантов"

На временно оккупированной территории Украиныв сентябре произошел ряд задержаний местных жителей по подозрению в шпионаже, диверсиях и госизмене. Сотрудники российских спецслужб усиленно мониторят и социальные сети, мессенджеры – в попытке найти тех, кто не отказался от Украины. Не менее опасно для украинцев и то, что ФСБ массово фабрикуют уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям.

О задержаниях и вынесенных приговорах – читайте в сегодняшнем материале OBOZ.UA.

Одна из причин – борьба за кормушку

ФСБ чуть ли не изо дня в день усердно отчитывается о задержаниях жителей временно оккупированных территорий. Причем особенно активно сейчас людей "пакуют" на подконтрольной России части Донецкой области, а также в Запорожской.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, там сейчас усилились проверки на улицах населенных пунктов. Местные жители связывали это с проведением выборов, однако и после них ситуация не изменилась.

О новом военном преступлении российских захватчиков сообщили и в украинском Центре изучения оккупации.

В Горловке ФСБ РФ обвинила местного жителя в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, подрыве военного автомобиля с помощью самодельного устройства на базе противотанковой мины и корректировке огня путем фиксации последствий обстрелов.

Мешканця Горлівки звинуватил... Источник: скриншоти з відео Развернуть

Этот случай является очередным элементом более широкой системы репрессий и политики оккупационных режимов.

"Анализ подобных задержаний позволяет выделить несколько ключевых факторов. Акцент (в данном случае. – Ред.) на том, что связь с "кураторами" произошла из-за сына, находящегося на подконтрольной Украине территории, используется для дискредитации семейных связей между жителями ВОТ и свободной Украины, а также создания атмосферы общего подозрения", - говорят в Центре.

Кроме того, россияне в очередной раз используют механизм устрашения гражданского населения. Публикация видео с "признаниями" (обычно получаемыми под жестким давлением) имеет целью продемонстрировать тотальный контроль силовиков и подавить любые проявления ненасильственного или активного сопротивления среди гражданских.

Также важный момент, на который обратили внимание в ЦВО – для ФСБ систематические фабрикации или преувеличение масштабов дел о "диверсиях" является механизмом внутренней отчетности, оправдывающим расширение полномочий и финансирование силового аппарата на оккупированных территориях.

Ну а подобные заявления российских спецслужб (о задержании) подтверждают, что гражданское население оккупированных территорий остается в зоне повышенного риска, где любые контакты с родственниками или фиксация событий в городе могут быть квалифицированы как "терроризм".

"Виновны" по умолчанию

Российские суды без устали штампуют приговоры жителям оккупированной территории Украины. Причем анализ, который провел OBOZ.UA, показал: в большинстве случаев также по статье "госизмена", потому что "фигурантов" считают гражданами РФ.

Не стоит думать, что все местные жители добровольно ими стали – на ВОТ проходила насильственная паспортизация. Особенно это прочувствовали "новые регионы" - именно так называют в России оккупированные после начала полномасштабного вторжения в 2022 году территории Украины.

Всем украинцам, которых судили как "диверсантов", "шпионов" и "госизменников", дают большие сроки. Оправдательных приговоров нет. Покажем это на конкретных примерах.

В Донецке 24-летнего местного жителя, который работал в медицинском учреждении, отправили за решетку на 14 лет. В ФСБ России по "ДНР" заявили, что медик сам вышел на "представителей иностранной военной разведки" и передавал им сведения о местах дислокации российских подразделений на территории "республики".

Затримання медика в окупованому Донецьку Источник: скриншот із відео

Еще одного жителя оккупированного Донецка судили за "госизмену" и "подготовку диверсии". Мужчина якобы передавал координаты подразделений российских оккупационных войск в "ДНР", а также "извлек из тайника взрывное устройство для проведения теракта". За это дончанин получил аж 24 года лишения свободы.

Еще больше дали жителю Мариуполя за ту же "госизмену" и "содействие терроризму". ФСБ утверждает, что он "установил контакт с представителями иностранной разведки и по заданию кураторов изъял компоненты для изготовления СВУ (самодельного взрывного устройства. – Ред.). А после этого будто бы подготовил "два тайника со взрывоопасными предметами, предназначенными для совершения терактов". Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы и назначил ему штраф в размере 650 тыс. рублей.

А вот жителя Амвросиевки (Донецкая область) в сентябре приговорили к 15 годам лишения свободы за "шпионаж". Игорь Малецкий был задержан сотрудниками российской спецслужбы еще в 2024 году. В обвинении утверждалось, что он также связался с представителями ГУР МО Украины через мессенджер Telegram и якобы передавал им координаты расположения подразделений ВС РФ на территории "Амвросиевкого муниципального округа".

Затримання Ігоря Малецького Источник: скриншот із відео

Много приговоров по такого рода статьям УК РФ выносят и женщинам.

Например, дончанку Татьяну Попову задержали сотрудники УФСБ России по "ДНР" в ноябре 2025 года по подозрению в "шпионаже и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности".

Попову обвинили в "работе на ГУР" (передаче сведений о местах дислокации подразделений РОВ на территории оккупированного Донецка. Не менее опасным российский суд посчитал ее действия в интернете. Татьяна будто бы "оставляла в мессенджере комментарии с призывами к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России".

Приговор дончанке – 13 лет лишения свободы – вынес Южный окружной военный суд, который находится в Ростове. Причем судили ее как гражданку Украины, то есть у нее не было российского паспорта.

Затримання Тетяни Попової ро... Источник: скриншот із відео Развернуть

А вот жительницу Макеевки осудили уже за "шпионаж на парковке". По версии российских силовиков, она в 2024 году "передала информацию иностранным кураторам" о личном составе и технике ВС РФ на автостоянке гипермаркета "Сигма Ленд" (бывший Auchan).

После этого она якобы скрывалась и находилась в федеральном розыске. В мае 2026 года ее задержали при попытке пересечь границу. В итоге девушку приговорили к 15 годам тюрьмы.

Избежать подозрений и обвинений на оккупированной территории сегодня практически невозможно. Жертвой может стать любой. Полное отсутствие законности и беззащитность перед произволом российских спецслужб – это реалии в оккупации. И чем дольше там остаешься – тем выше риски.