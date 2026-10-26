Оснащенный ИИ: военный рассказал об особенностях "охоты" на новый российский дрон "Кощей"

Российские оккупанты начали активно применять на фронте новый дрон "Кощей", оснащенный искусственным интеллектом. Украинские защитники сумели приземлить два вражеских беспилотника вблизи Покровска (Донецкая область).

Об этом рассказал главный сержант батареи перехватчиков 25-й Сичеславской бригады ДШВ Игорь "Shot", передает Эспресо. Он добавил, что конструкция дрона и его технологическое оснащение существенно усложняют его перехват.

Возле Покровска украинские бойцы сбили два БПЛА "Кощей"

По словам военного, российская армия использует беспилотники как для ведения разведки, так и для ударов по украинской логистике. В ответ подразделения перехватчиков усиливают противодействие вражеским БПЛА и пытаются защитить воздушное пространство.

В частности, вблизи Покровска бойцам дивизиона удалось сбить два российских дрона "Кощей", которые отличаются сложным технологическим оснащением, что затрудняет их перехват.

"Это очень развитое средство, оно напичкано искусственным интеллектом. На нем установлены камеры, средства уклонения. Оно очень быстрое, маневренное и может вести разведку на больших скоростях", – объяснил Игорь "Shot".

Карта. Источник: DeepState

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Он отметил, что российские войска также совершенствуют другие беспилотники, в частности увеличивают дальность полета FPV-дронов, модернизируют их системы и меняют конструкцию для повышения скорости.

Среди основных вызовов для украинских перехватчиков Игорь "Shot" назвал смену частот связи и новые маневры уклонения, из-за чего защитникам приходится постоянно совершенствовать тактику.

Между тем главный сержант батареи перехватчиков 25-й Сичеславской бригады ДШВ подчеркнул, что Украина также не отстает и продолжает разрабатывать технологии противодействия, ища новые способы борьбы с вражескими БПЛА.

"Мы всегда находим варианты и постоянно на шаг впереди в технологиях. Наши производители – топ. Россия массово задействует заводы для производства своих дронов, но количество – это не качество", – подытожил он.

Напомним, в июне 2026 года Россия представила новую линейку универсальных беспилотников "Сатурн". В нее вошли 2 модели, различающиеся характеристиками, дальностью применения и назначением.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что РФ тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа с управлением по оптоволокну, который позиционируют как аналог дрона "Молния". Его конструкция должна обеспечить скрытность от средств радиоэлектронной разведки и устойчивость к воздействию РЭБ.