Блог | Переговоры отстают от эскалации, или Почему Киеву нужна собственная переговорная игра

Критическая проблема Украины сегодня – не сам факт переговоров с Россией. Проблема в том, что переговорная динамика Украины отстает от динамики эскалации. И чем дольше сохраняется этот разрыв, тем дороже для страны становится война, тем сильнее становится внешняя ресурсная зависимость и тем меньше может становиться переговорная, а через нее – и политическая автономия Украины. Именно поэтому дискуссию о переговорах следует вести не в категориях "победа или капитуляция", что эмоционально и, как показывает ретроспектива, ошибочно предлагают некоторые оппоненты Гончаренко, а в категориях контроля над моментом, условиями и механизмом завершения войны. Обращаемся за помощью к ретроспективе и к тем, кто в ней разбирался или даже формировал ее собственными руками. Итак...

Томас Шеллинг сказал бы, что военная сила имеет политическую ценность только тогда, когда она меняет выбор противника. Для Украины это означает: каждый новый уровень эскалации должен иметь четкое требование, понятный сигнал и выход для противника. Если удары усиливаются, но нет понятной формулировки "что именно Россия должна сделать, чтобы это давление было ослаблено", тогда эскалация начинает приводить к потерям быстрее, чем переговорный результат.

Александр Л. Джордж добавил бы: давление должно быть частью "дипломатии принуждения", а не процессом, отдельным от дипломатии. Его формула – требование – ограниченное давление – выбор – уступка или следующий уровень. Для Украины это означает, что военное давление должно быть жестко синхронизировано с конкретным переговорным предложением. Если дипломатическая рамочная программа задерживается, каждый следующий уровень эскалации все больше зависит не от украинского политического плана, а от того, сколько внешних ресурсов готовы предоставить партнеры.

Генри Киссинджер обратил бы внимание на асимметрию между военной зависимостью и политической автономией союзника. Вьетнам показал, что государство может формально оставаться суверенным, но если значительная часть ресурсов для ведения войны зависит от другого государства, более сильный партнер со временем получает все большее влияние на темп переговоров и пределы допустимого компромисса. Для Украины это особенно важно из-за определяющей роли США в переговорном процессе: чем дольше война требует критически важных внешних ресурсов, тем сложнее отделить переговорную автономию от общей политической автономии.

Фред Чарльз Икле добавил бы фактор времени. В своей книге "Every War Must End" он предупреждает: самая большая опасность – продолжать войну дольше, чем позволяет дополнительное время, потери и ресурсы реально улучшить условия ее завершения. Для Украины это означает, что каждый новый месяц войны должен давать ответ на простой вопрос: стал ли сильнее наш будущий переговорный результат? Если нет, а ресурсная зависимость при этом увеличивается, время начинает работать не на автономию, а против нее.

Карл фон Клаузевиц и Бэзил Лидделл-Гарт смотрели бы на проблему шире. Клаузевиц напомнил бы: война должна оставаться инструментом политики, а не становиться процессом, который политика лишь обслуживает. Лиддел-Гарт добавил бы: стратегия должна оцениваться не только тем, что она дает на поле боя, но и тем, какой мир она делает возможным после боя. Для Украины это означает, что военный успех без политического выхода из ситуации может оказаться недостаточным, если он одновременно усиливает экономическую, военную и дипломатическую зависимость от внешних партнеров.

Главный вывод для Украины: переговоры сами по себе не умаляют суверенитет. Суверенитет начинает сужаться тогда, когда государство ведет войну все дороже, все больше зависит от внешних ресурсов, но не имеет собственной четкой переговорной концепции завершения войны. Если переговорная динамика и в дальнейшем будет отставать от эскалационной, переговорная автономия Украины будет сужаться, а вместе с ней – и пространство для самостоятельного политического решения. Если Украина не сформирует собственную концепцию выхода из войны, эту концепцию все в большей степени будут формировать за нее другие, что негативно скажется на государственном суверенитете и независимости Украины, а время здесь является мультипликатором этой проблемы. Для страны, которая пятый год находится в состоянии войны и сдерживает на поле боя одного из своих противников, переговоры должны стать естественным политическим выходом из войны, с использованием рычага сопротивления, сформированного в ходе войны на поле боя.