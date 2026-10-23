Блог | "Перемирие с одичалыми": доллар по 150, миллионная армия и демографическая пропасть

Я представляю, как физически шевелятся волосы на голове у президента, когда он думает о "перемирии" с одичалыми. Вопросов больше, чем ответов:

1. Что делать с миллионной армией, ведь в окопах на линии разграничения кто-то должен стоять еще много лет. Да и в казармах подготовленный резерв должен быть в достаточном количестве, чтобы закрыть потенциальный прорыв. Надежда на "гарантии безопасности вроде пятой статьи НАТО" – это даже не смешно, если посмотреть, что представляет собой НАТО сегодня.

2. Кто будет платить за этот милитарный банкет? Европа уже через 5 минут после появления подписей на документах умоет руки, а экономика Украины будет восстанавливаться еще десятки лет в условиях вакуума иностранных инвестиций.

3. Что делать с выездом и ограничениями для мужчин? Все не уедут, конечно. Но и не всем нужно уезжать, чтобы свести на нет пункты 1 и 2. Мы и так на демографической грани.

4. Как сделать невозможной отмену санкций против россии? Похоже, никак. Но если крокодилу в рацион снова попадет достаточное количество свежих углеводородов, то он быстро наберет форму и отправится за деликатесами в виде исторической памяти

5. Готово ли общество к курсу доллара 100-150? Ведь больше бюджетных субвенций от европейских спонсоров не будет. А значит – печатный станок.

От этих вопросов уставшее от войны общество еще как-то может отмахнуться, переложив их на плечи руководства страны. А вот им уже сильно не отвертеться, все это очень похоже на классический шахматный пат.

Поэтому нашей главной стратегией, как и стратегией нашей власти, является пережить е*нутых дедов. Рыгать, седеть, терять, но пережить. В окопах, в оборонке, в сараях и на диванах. Потому что, как говорит один мой военный друг: "Когда просыпаетесь утром, дорогие мои измученные украинчики, то вспоминайте, что были такие мощные страны, как Родезия и Южный Вьетнам. Они тоже полагались на международные институты и партнеров, были милитаризированными ежами. Но те же самые партнеры усадили их за стол переговоров, предоставили гарантии и принудили к "миру". Где они теперь?"