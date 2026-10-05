Превратили в металлолом: украинские защитники уничтожили российскую РЛС, которая обнаруживала дроны и авиацию. Видео

Украинские защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию (РЛС), предназначенную для обнаружения украинских беспилотников и авиации. Вражеский комплекс был развернут на прицепе транспортного средства в тылу противника.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram. Он опубликовал видео работы одного из экипажей бригады "Хищник" патрульной полиции.

По словам Белошицкого, на этот раз бойцы применили комплекс Stork + Mace.

Экипаж бригады "Хищник" за работой. Источник: Скриншот

В результате удара были уничтожены не только радиолокационная станция, но и операторы, обеспечивавшие ее работу.

Бойцы бригады "Хищник" обнар... Источник: Скриншот Развернуть

Бойцы бригады "Хищник" обнар... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября и в ночь на 5 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Среди них были места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, пункт управления, склад беспилотников, узел связи и ремонтное подразделение армии РФ.