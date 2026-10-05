Перевозить сотни килограммов по бездорожью: какой новый НРК Varkhan получат ВСУ. Фото

Министерство обороны Украины утвердило и разрешило поставку наземного роботизированного комплекса "Varkhan" Вооруженным силам Украины. В ходе испытаний платформа продемонстрировала способность перевозить сотни килограммов груза на расстояние в несколько десятков километров, в том числе по сложной местности.

Наземный роботизированный комплекс Varkhan был создан для выполнения военных логистических задач. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Комплекс может доставлять на позиции вооружение, боеприпасы, оборудование, снаряжение и другие необходимые грузы.

Разработка украинского оборонного предприятия была создана по запросу военных. При проектировании инженеры учли требования военнослужащих к технике, которая должна работать в сложных условиях.

Varkhan построен на полноприводном колесном шасси 4×4 с зависимой подвеской. Клиренс платформы превышает 200 мм, что должно обеспечивать ее движение по сложному рельефу.

Комплекс может передвигаться по бездорожью, в том числе по песку и заболоченной местности. По данным Минобороны, с грузом Varkhan способен преодолевать до 37 км.

Отдельной особенностью платформы являются быстросъемные аккумуляторы. Их конструкция позволяет заменять батареи и продолжать выполнение задачи без длительного перерыва.

НРК также оснащен несколькими системами связи и управления. В экосистему комплекса входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы.

По замыслу разработчиков, такое сочетание оборудования должно обеспечивать стабильное управление роботизированной платформой и её использование для различных логистических миссий.

Среди ключевых преимуществ комплекса Минобороны называет возможность непрерывной работы, выносливость основных узлов, простоту обслуживания и доступность запчастей и расходных материалов.

Роботизированная платформа должна выполнять логистические задачи вместо людей в опасных районах, в частности доставлять необходимые грузы к военным позициям.

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