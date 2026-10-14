"Сорван ряд миссий": в Украине возникли проблемы со Starlink во время движения, ограничения затронули "военный пакет"

Ночью, по словам украинских военных, произошло частичное ограничение работы терминалов Starlink. Связь начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 км/ч, из-за чего был сорван ряд важных миссий Сил обороны.

Об этом сообщил известный волонтер, общественный активист и блогер Сергей Стерненко, это подтвердил и советник президента Сергей "Флнеш" Бескрестнов. После первых сообщений об ограничениях они стали еще более строгими: скорость была снижена до 60–70 км/ч.

Маск ограничил работу терминалов Starlink для Сил обороны

На фоне сообщений ряда западных СМИ об угрозах администрации Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и опасений относительно ограничения по указанию Белого дома работы терминалов спутникового интернета Starlink в работе последнего этой ночью наблюдались проблемы.

"Сегодня ночью была ограничена работа терминалов "Starlink". При движении со скоростью свыше 160 км/ч начал пропадать сигнал. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа", – написал утром Стерненко.

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Обычные терминалы Starlink, по его словам, работают в нормальном режиме.

Информацию о ночных ограничениях подтвердил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Это было сделано без каких-либо предупреждений

"Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий", – написал Бескрестнов.

В 09:30 Стерненко сообщил об усилении ограничений.

"Поступают сообщения от военных, что для наших операторов только что были ужесточены ограничения на использование терминалов спутниковой связи Starlink. Скорость, при которой связь начинает пропадать – 60–70 км/ч", – написал он.

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Ночные ограничения, а также вероятное отсутствие предупреждения от американцев о подготовке россиянами массированного удара 14 октября Стерненко считает звеньями одной "цепи".

"Как и просил Трамп, Украина в последние дни не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре в целом. Но Трамп искал любую возможность нанести удар по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы соблюдали его требования. Сегодня ночью (и вчера также) мы не получали сообщений о баллистической угрозе. Также начались частичные, но ограничения в работе Starlink. Так стоит ли нам и дальше не наносить удары по российским НПЗ? Вопрос риторический", – написал он.

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"Флеш" также не верит в какие-либо случайности.

"Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", – написал Бескрестнов.

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Как сообщал OBOZ.UA, всего несколько дней назад делегация Конгресса США разрешила предоставить Украине расширенный доступ к Starlink. С такой просьбой лично к Илону Маску обратился и конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу.

На этом фоне Илон Маск раскритиковал Зеленского, выразив поддержку Трампу и РФ.