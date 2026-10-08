Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео
В Рязанской области и Башкор...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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В ночь на 8 октября 2026 года Рязанская область и Республика Башкортостан подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Эпицентрами ударов в Рязанской области стал крупный дата-центр "Яндекс".
В Башкортостан целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Supernova и Exilenova.
Подробности удара по Яндексу
В городе Сасово жители массово сообщали о серии громких взрывов и последующих масштабных возгораниях. По данным очевидцев и OSINT-каналов, атаке подвергся дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово".
Местное население опубликовало кадры сильнейшего пожара на территории комплекса. Пользователи в сети также жаловались на перебои и сбои в работе сервисов компании.
Пожар после атаки.
Источник: Supernova+
Дата-центр расположен на улице Пушкина, 21. Он занимает часть территории промышленной площадки станкостроительного завода "Саста". Веб-платформа NASA FIRMS, которая показывает активные пожары и тепловые аномалии по всему миру в режиме, близком к реальному времени, подтвердила возгорание на территории предприятия.
Информация о пострадавших и точных масштабах разрушений уточняется. Официальные органы пока ограничиваются заявлениями о работе сил ПВО над регионом.
Пожар в Сасово.
Источник: NASA FIRMS
Массовый сбой в работе "Яндекса" был зафиксирован около 3:00 часов ночи. Именно в это время жители Сасово начали писать о многочисленных взрывах в районе дата-центра.
Граждане страны-террориста в свою очередь заполнили жалобами специализированные сервисы, отслеживающие технические сбои в интернете. Россияне заявили, что не могут зайти в облачные хранилища и воспользоваться услугами перевода денег.
Сервисы "Яндекса" упали после атаки по ДЦ.
Источник: Скриншот
Жалобы россиян.
Источник: Скриншот
Что известно о ДЦ
Согласно данным из открытых источников, всего у "Яндекса" на территории России есть 7 дата-центров. В Сасово находится один из первых и наиболее известных дата-центров.
Также крупные ДЦ "Яндекса" расположены во Владимирской, Московскаой, Калужской областях. Исходя из установленной мощности в 12 МВт и стандартной плотности энергопотребления, емкость ДЦ Сасово оценивается в 1500 серверных стоек, что эквивалентно десяткам тысяч физических серверов.
Результат ударов по России.
Источник: Supernova+
Обстановка в Башкортостане
В Республике Башкортостан украинские беспилотники ударили по предприятию "Газпром нефтехим Салават". Это один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, нефтехимии и производства минеральных удобрений.
В связи с атакой БПЛА на регион в лан в аэропорту Уфы объявляли план "Ковер". Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.
Местные чиновники не комментировали атаку. В то же время жители Салавата жаловались на многочисленные взрывы и огромный столь черного дыма после атаки.
Что известно о НПЗ
Предприятие "Газпром нефтехим Салават" специализируется на глубокой переработке нефти и стабильного газового конденсата с Оренбургского, Астраханского и Сургутского месторождений. Номенклатура включает более 150 наименований продукции: автомобильные бензины и дизель стандарта Евро-5, авиакеросин, стирол, полиэтилен, акриловую кислоту, карбамид и аммиак.
Производственная мощность НПЗ составляет около 10 млн тонн сырья в год, а годовая выручка компании превышает 300 млрд рублей. Промышленный объект занимает площадь более 1400 гектаров в Башкортостане, обеспечивает работой порядка 12 тысяч сотрудников и входит в число крупнейших налогоплательщиков региона.
Предприятие "Газпром нефтехим Салават".
Источник: Google maps
Напомним, в ночь на 7 октября были атакованы четыре важных объекта на территории России. В частности, под ударом оказались два нефтяных объекта и вражеский полигон в трех российских регионах, еще одна цель поражена в Черном море.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли массированный удар по Орловской области РФ. Под ударом оказалась база запуска БПЛА "Цимбулова", расположенная вблизи одноименного населенного пункта.
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