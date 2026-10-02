Украина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видео

Пожары после взрывов в Волго...

Силы обороны ночью вновь нанесли удары по законным целям на территории РФ. В Волгограде взрывы были слышны в самом городе, а также в районе местного НПЗ.

О взрывах и пожаре, вспыхнувшем после них, сообщили и из Самары. Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+, поражения подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о новых далекобойных "санкциях"

"Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими далекобойными санкциями. Фактически каждый день есть важные результаты. За последние сутки были поражены нефтяные объекты в Самарской и Волгоградской областях. Была проведена результативная операция в Черном море, в Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов", – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил военнослужащих подразделений, причастных к нанесению ударов: СБУ, ГУР, СБС, ССО и СВР.

Украинские военные раскрыли подробности ударов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили результативные удары по Волгограду и Самарской области.

По данным ГШ, в ночь на 2 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта.

Также была поражена линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" в районе населенного пункта Просвет. На территории вспыхнул пожар.

В СБУ подчеркнули, что совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по четырем важным объектам нефтяной инфраструктуры агрессора в Волгоградской и Самарской областях.

Так, операторы дронов Центра спецопераций "Альфа" совместно с СБС, ССО и ГУР нанесли удар по линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара", а также насосным станциям "Самара-1" и "Самара-2" в районе населенного пункта Просвет.

Вместе с побратимами из ГУР спецназовцы подожгли Волгоградский НПЗ.

"Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал очаги пожара в районе установки замедленного коксования и установок ЭЛОУ-АВТ-1 и ЭЛОУ-АВТ-5, которые являются ключевыми мощностями НПЗ", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что продолжают работу по сокращению доходов РФ от нефтепереработки.

"Поражение таких объектов напрямую влияет на работу всей нефтяной отрасли: затрудняет транспортировку и переработку нефти, нарушает логистику и снижает объемы экспорта", – пояснили в Службе.

Атака на Волгоград

На одном из опубликованных россиянами видео его автор отмечает, что ведет съемку в два часа ночи. На записи слышны взрывы и работа ПВО. Автор также упоминает, что дроны летят "на завод".

На другом видео уже видно зарево от пожара.

"В Волгограде сегодня в течение длительного времени раздавались взрывы в самом городе и в районе промзоны Волгоградского НПЗ", – уточнили в Exilenova+.

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Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") – одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Волгограде. Его мощность переработки составляет около 14–15 млн тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо и авиатопливо, он активно участвует в обеспечении потребностей ВС РФ в топливе.

Атака на Самару

Шумно было ночью также в российской Самаре. Там россияне также жаловались на взрывы и пожар, вспыхнувший после них.

По данным Exilenova+, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" в Самарской области.

Дым от пожара в Самарской области

Дым от пожара в Самарской области

Дым от пожара в Самарской области

Дым от бушующего там пожара виден издалека.

Пожар в Самарской области

НПХ "Самара" – крупнейший в Европе нефтяной хаб и резервуарный парк. Он принадлежит компании "Транснефть – Приволга".

Территория станции составляет более 216 га. Резервуарный парк насчитывает 71 резервуар общим объемом более 1,6 млн куб. м нефти.

ЛВДС включает нефтеперекачивающие станции "Самара-1", "Самара-2" и отдельную станцию смешивания.

Объект неоднократно подвергался ударам беспилотников (в частности, в сентябре 2025 и апреле 2026 года) из-за ключевой роли в нефтяной логистике и обеспечении военно-промышленного комплекса РФ

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября в Волгоградской области РФ прогремели взрывы: горел "Себряковцемент".

В российских соцсетях писали, что на "Себряковцементе" есть погибшие и пострадавшие.

Предприятие производит около 6% всего российского цемента.