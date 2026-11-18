Под прицелом два НПЗ, есть прилеты: Краснодарский край оказался под массированной атакой, прогремела серия взрывов. Фото и видео

В Краснодарском крае РФ пожаловались на украинскую атаку. Взрывы в регионе гремели всю ночь, вспыхнули пожары.

Под ударом оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода на Кубани – Ильский и Афипский. Об этом сообщили в канале Exilenova+.

Что известно об атаке

Около 6 часов утра 18 ноября в Exilenova+ сообщили, что "всю ночь продолжается атака на Краснодарский край"

Россияне снимали кадры с пролетами дронов, а также заревом от пожаров.

"Местные пишут, что продолжается атака сразу на два НПЗ – Ильский и Афипский, и что в оба есть попадания", – отметили в Exilenova+ в 06:21.

Пожар в Краснодарском крае

Зарево от пожара

Зарево от пожара

Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. А. Шамара (ООО "КНГК-ИНПЗ") – крупное нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в поселке Ильском Северского района Краснодарского края (примерно в 50 км от Краснодара).

Мощность завода составляет около 6,5–6,6 млн тонн нефти в год (включает несколько технологических установок первичной переработки).

Предприятие производит мазут, дизельное топливо, стабильный газовый бензин, низкозастывающее топливо, дистиллят газового конденсата и другие нефтепродукты.

В последний раз этот завод был атакован 16 ноября этого года: тогда, по данным Генштаба ВСУ, были повреждены установки первичной переработки нефти (АТ-4, АТ-5, АТ-6) и комплекс по производству автомобильных бензинов.

Утро в поселке Ильский

Афипский нефтеперерабатывающий завод (Афипский НПЗ) – еще одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на юге России.

Расположен в поселке Афипский Северского района.

По мощности Афипский НПЗ сопоставим с Ильским: проектная мощность завода составляет 6,25 млн тонн нефти в год (фактический объем переработки превышал 7 млн тонн в год).

Предприятие производит дизельное топливо, бензин, газовый бензин, газойль, мазут, авиационный керосин и техническую серу.

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