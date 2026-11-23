Под прицелом НПЗ: дроны атаковали Пермский край. Видео

Утром 23 ноября стало известно об атаке Сил обороны на Пермский край РФ. Там под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

На предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+

Что известно об ударе по Пермскому НПЗ

О том, что Пермский край РФ оказался под атакой ударных БПЛА Сил обороны, в Exilenova+ сообщили в 07:39.

Уже тогда была информация о том, что главной целью атаки стал местный НПЗ.

А довольно скоро стало известно также, что украинским дронам удалось достичь этой цели.

"Ударные БПЛА FP-1 прорвались в промзону"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Пермском крае", – отмечалось в сообщении.

На территории объекта вспыхнул пожар.

Атакован НПЗ в Пермском крае

Атакован НПЗ в Пермском крае

Атакован НПЗ в Пермском крае

Атакован НПЗ в Пермском крае

Независимое российское издание ASTRA подтверждает: после атаки БПЛА в Перми горит один из самых высокотехнологичных НПЗ РФ – ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

"После сообщения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о повреждениях на "промышленном объекте" при "отражении атаки вражеских беспилотников" в Перми горит НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", установил OSINT-эксперт ASTRA... На территории предприятия заметны многочисленные очаги возгораний. Предположительная зона возгорания находится на площадке переработки нефти, где сосредоточены ключевые технологические установки предприятия – объекты электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки (ЭЛОУ и АВТ)", – пишет издание.

Скриншот сообщения

Всего, напоминает ASTRA, на НПЗ в этом цикле задействованы четыре установки АВТ и три блока ЭЛОУ.

OSIN-анализ ASTRA.

OSIN-анализ ASTRA.

OSIN-анализ ASTRA.

ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, расположенный в Перми. Предприятие, входящее в группу "Лукойл", перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, выпуская широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла.

Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из самых технологически оснащенных в стране, обеспечивая топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) занимает третье место среди НПЗ Приволжского федерального округа по объемам переработки после "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" (НОРСИ) и комплекса "ТАНЕКО" (Нижнекамск). Пермский завод выделяется одной из самых высоких в России глубин переработки нефти (более 98%), практически не производя темных нефтепродуктов вроде мазута.

НПЗ ПНОС ранее неоднократно подвергался атакам БПЛА. В прошлый раз предприятие было атаковано 25 сентября. Пожар продолжался как минимум несколько часов. Тогда во время атаки погиб один человек. После сентябрьской атаки ПНОС останавливал работу.

До этого НПЗ был атакован 21 августа. Во время атаки был ранен один человек, а на заводе была повреждена установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти.

29 июля OSINT-эксперт ASTRA подтверждал, что атакованное в тот день, как сказал местный губернатор, "промышленное предприятие" – это НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

До этого НПЗ был атакован 7 мая и 30 апреля.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – уже второй НПЗ в России, об ударе по которому стало известно 23 ноября. Первым был Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП"), расположенный в одноименном городе. Местные жители слышали взрывы, а позже в районе предприятия разгорелся сильный пожар.

Добрые дроны долетели до российского НПЗ около 01:00 ночи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 ноября в Татарстане снова была атакована ключевая нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба" – НПС Калейкино. Там бушевал мощный пожар, могли быть повреждены сразу несколько резервуаров.