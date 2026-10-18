Под ударом – нефтеналивной терминал, дата-центр VK и мост: Санкт-Петербург атаковали дроны, вспыхнули пожары. Фото и видео

Ночью 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. В городе раздавались взрывы, активно работала российская ПВО.

Сообщается о попаданиях в мост и пожарах в нефтеналивном порту и дата-центре VK, в части Санкт-Петербурга и области – о блэкауте. О последствиях ударов рассказал Telegram-канал Exilenova+.

Санкт-Петербург атаковали дроны

О том, что Ленинградская область и , в частности, Санкт-Петербург находятся под атакой Сил обороны, в Exilenova+ сообщили около 3 часов ночи.

В регионе активно работала российская ПВО.

Вскоре стало известно: был атакован нефтеналивной порт: там вспыхнул пожар.

Пожар в нефтеналивном порту

Атаку впоследствии подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он заявил о пожарах "на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала", а также об ограничении работы аэропорта "Пулково" и "возможных перебоях с мобильным интернетом".

Силы обороны, которые этой ночью в Санкт-Петербурге наконец ответили зеркально на многодневный террор со стороны РФ украинских городов, по версии Беглова, являются "нацистами".

Скриншот сообщения

Атака на порт в Санкт-Петербурге

Атака на порт в Санкт-Петербурге

В компании Fire Point заявили, что Петербургский нефтяной терминал был атакован с помощью беспилотников FP-1.

Скриншот сообщения

После удара, по данным Exilenova+, загорелся как минимум один резервуар.

Горит резервуар в нефтеналивном порту

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Кадры из Санкт-Петербурга

Пострадавший Петербургский нефтяной терминал – один из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов на Балтике. Он обеспечивает приемку, хранение и отгрузку нефтепродуктов, в том числе на экспорт. Общая пропускная способность комплекса составляет 12,5 млн тонн в год, а резервуарный парк насчитывает 32 емкости общим объемом около 442 тыс. м³.

Также в Санкт-Петербурге был атакован центр обработки данных VK, после чего в сети был зафиксирован масштабный сбой.

Россияне жаловались на массо... Развернуть

В компании подтвердили прилет

"Пострадал ЦОД "ИЦВА" (Дата-центр ВК). Поражение объекта привело к масштабному критическому сбою в работе сервисов, облачных платформ и инфраструктуры по всей сети. Мощность объекта: проектная мощность составляет 63 МВт, вместимость – более 3 800 серверных стоек, площадь комплекса – 130 000 кв. м. 59.911455, 30.577921", – сообщили в Exile+.

Россияне зафиксировали на видео момент удара по дата-центру.

"Судя по кадрам, вероятно, был нанесен удар и по подстанции 330 кВ "Восточная", расположенной рядом с дата-центром "ВКонтакте". Блэкаут в части Ленинградской области и Санкт-Петербурга", – уточнили в Exilenova+ в 04:13.

Вероятно, произошел сбой на... Развернуть

По крайней мере один из дронов попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге.

"Эточасть Западного скоростного диаметра (ЗСД) – платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города. Мост длиной 620 метров соединяет Белый и Васильевский острова и имеет восемь полос движения.Степень повреждений в настоящее время уточняется. Координаты: 59.919637° 30.209319°", – отмечал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Место попадания

Санкт-Петербург ночью 18 октября

Санкт-Петербург ночью 18 октября

Санкт-Петербург ночью 18 октября

Санкт-Петербург ночью 18 октября

Санкт-Петербург ночью 18 октября

Санкт-Петербург ночью 18 октября

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России после атаки беспилотников вспыхнул пожар на промышленном объекте. На месте работали экстренные службы. Пожар подтвердил губернатор региона. Поражен один из крупнейших химзаводов Сибири.