Подразделение Мадяра установило новый рекорд: сколько оккупантов удалось поразить

Подразделения Сил беспилотных систем (СБС) установили новый абсолютный суточный рекорд по количеству пораженного личного состава противника. По итогам суток показатель достиг 701 оккупанта.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале СБС. Всего за сутки украинские подразделения поразили 2364 цели российской армии.

Среди них – живая сила, техника, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотники.

В частности, украинские военные поразили 61 точку вылета дронов, 125 антенн вражеских экипажей и 12 радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Также под удар попали 114 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники, два танка и 16 артиллерийских систем, среди которых одна самоходная артиллерийская установка.

Отчет о поражениях за сутки. Источник: Telegram-канал СБС.

Кроме того, СБС поразили 17 складов и 488 беспилотников противника разных типов – в частности коптеры, дроны типа "крыло", "Шахед" и "Гербера".

За период с 1 по 23 октября подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили в общей сложности 49 923 цели противника. Из них 12 627 приходятся на личный состав российских войск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 23 октября украинские воины уничтожили еще 1980 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 576 600 человек.