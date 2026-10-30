Пехотинец Константин Власенко, который провел 491 день на позиции без обеих ног, получил звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Константину Власенко. Украинский защитник 491 сутки выполнял задачи на позиции, причем 232 суток – один, имея тяжелое ранение и постоянно скрываясь от россиян.

Воин получил звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда". Соответствующий указ президента подписан 30 октября.

Указ главы государства. Источник: скриншот

Константин Власенко награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Орден "Золотая Звезда". Источник: скриншот

Также глава государства наградил медалью "За спасенную жизнь" старшего солдата Сергея Стояна. А другие участники уникальной операции по спасению жизни Константина Власенко отдельно будут отмечены государственными наградами, представления на них уже готовы, пообещали в Офисе президента.

Непрерывно находился на позиции

Как рассказывал OBOZ.UA, Константин Власенко с 3 июня 2025 года по 15 февраля 2026 года непрерывно находился на огневой позиции "Вертун" возле села Синьковка на Харьковском направлении. Несмотря на постоянные российские обстрелы, он не давал врагу совершать какие-либо маневры, уничтожал его живую силу и технику еще на подступах к позициям.

При этом одновременно воин корректировал работу огневых средств и БпЛА своего подразделения.

В феврале этого года российские захватчики дронами и артиллерией полностью уничтожили позицию "Вертун". Константин Власенко вместе с побратимом выжили, но во время отхода они попали под новую атаку дронов.

Во время этой атаки солдат получил тяжелые огнестрельные ранения обеих ног, а его побратим пропал без вести.

Уникальная операция по эвакуации

Константин Власенко. Источник: скриншот

Раненый Константин Власенко нашел укрытие возле школы.

Защитника пытались вывезти с помощью наземного роботизированного комплекса, но враг уничтожил этот НРК еще до того, как он добрался до позиции. Какими-либо другими средствами провести эвакуацию было невозможно.

Среди вариантов рассматривали и пешую эвакуацию, но идти к позиции было очень рискованно из-за постоянных российских обстрелов.

У воина началась гангрена, которая привела к потере стопы. А вторую ему пришлось ампутировать собственноручно из-за ранения. Несмотря на это, Константин Власенко продолжал следить за врагом и передавать важную информацию побратимам.

Четвертого октября солдата удалось эвакуировать благодаря совместным усилиям 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

27 октября Верховная Рада поддержала обращение к президенту о присвоении военнослужащему Константину Власенко звания Героя Украины.