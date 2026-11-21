Пилот Су-27 уничтожил здание с операторами российских БПЛА авиабомбой GBU. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать их военные объекты. На этот раз украинский пилот истребителя Су-27 атаковал пункт управления, где находились операторы российских БпЛА, применив управляемую авиабомбу GBU.

Об этом сообщил Telegram-канал "Соняшник". Там опубликовали видео боевой работы украинской авиации.

Здание, в котором располагал... Источник: Скриншот Развернуть

На месте поражения произошел мощный взрыв. Источник: Скриншот

Последствия авиаудара по пун... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины взорвали дом, в котором засела пехота российских оккупантов. Для этого спецназовцы использовали спарку противотанковых мин.

Мы также писали, что российская армия сталкивается с проблемой пополнения личного состава: потери оккупантов превышают темпы набора новых военнослужащих. По данным Генерального штаба ВСУ, которые приводит Институт изучения войны (ISW), с начала 2026 года российские войска потеряли более 420 тысяч человек. За первые девять месяцев года контракты с Минобороны РФ подписали около 263 тысяч человек.

В ISW отмечают, что российские власти пытаются демонстрировать успехи в вербовке контрактников, чтобы успокоить население на фоне опасений по поводу новой волны мобилизации. Однако даже увеличение денежных выплат не обеспечивает достаточного притока новобранцев, чтобы компенсировать потери на фронте.