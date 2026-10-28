Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 1,58 млн военнослужащих. А ее военные расходы в денежном выражении за пять лет превышают 700 млрд. долларов. Этих денег россиянам бы хватило на строительство "с нуля" пяти современных крупных городов-миллионников – для заселения 10 миллионами людей.

Оккупанты теряют на войне почти тысячу человек ежедневно, то есть одного человека каждые полторы минуты. Соответствующие подсчеты 28 октября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

За более чем 1700 дней полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 млн 580 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

По подсчетам, только выплаты за погибших и раненых обходятся бюджету страны-агрессора более чем в 95 млн долларов ежедневно.

Еще более 10 млрд долларов в 2025 году потратили на единовременные выплаты за подписание контрактов.

Потери техники также весьма значительны. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники так или иначе уничтожили 12 448 танков, 25 609 боевых бронированных машин и 51 674 артиллерийские системы. Также захватчики потеряли 449 самолетов, 356 вертолетов, 35 кораблей и катеров.

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Отминусованы два подводных корабля, более пяти тысяч ракет и свыше 585 тысяч беспилотников.

Война ежегодно обходится Кремлю все дороже и дороже. Так, военные расходы РФ в долларах составили:

в 2022 году – 86 млрд;

в 2023-м – 109 млрд;

в 2024-м – 149 млрд;

в 2025-м – 190 млрд;

С учетом еще 183 млрд на 2026 год, за пять лет в общей сложности это более 700 млрд долларов.

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

В 2022 году военные расходы России составляли около 4% ВВП, а в 2025-м этот показатель вырос до 7,5%.

Еще 13,5 млрд долларов с августа 2025-го по август 2026 года потеряла российская нефтяная отрасль.

Общей суммы хватило бы на 10 тысяч километров современных дорог, тысячу новых школ и 200 крупных больниц, а также на выплату по миллиону рублей каждому ребенку, родившемуся после начала вторжения. А еще – в течение двух лет платить всем российским пенсионерам вдвое большие пенсии. Причем средства еще остались бы, например, на вложения в науку – на десять лет.

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Или на эти деньги можно было бы с нуля построить пять крупных современных городов и расселить в них до 10 миллионов человек.

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

"Но Россия выбрала войну. И каждый день продолжает ее выбирать", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, только 27 октября украинские воины отминусовали еще 1510 российских захватчиков. Также у российской армии стало меньше на 21 артиллерийскую систему, семь наземных робототехнических комплексов, 1 543 БпЛА оперативно-тактического уровня. Также было уничтожено 266 единиц автомобильной техники и автоцистерн.