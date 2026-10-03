"Плацдарм россиян под Купянском "прижимается": Трегубов раскрыл подробности

Благодаря давлению Сил обороны Украины на захватчиков российский плацдарм к северу от Купянска в Харьковской области сокращается. В то же время противник пытается штурмовать наши позиции на западном берегу реки Оскол.

О ситуации на поле боя 3 октября в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, в зоне ответственности ГОС продолжаются бои "средней интенсивности". Россияне немного сбавили темпы, если сравнивать с летними месяцами.

Линия фронта. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Сейчас к северу от города Купянск и в его окрестностях единственный заметный вражеский плацдарм постепенно сокращается и "прижимается".

"Если же говорить о Купянске, самом городе и его окрестностях, а особенно о том, что происходит к северу от него... он сокращается. Я очень надеюсь, что так или иначе удастся сократить этот плацдарм, по крайней мере от Дворичной до Купянска", – сказал Трегубов.

Купянск на карте боевых действий. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Он добавил, что захватчики пытаются "так или иначе наступать на восточном берегу реки Оскол в Купянском районе". На этом направлении агрессор оккупировал село Песчаное; также ВС РФ пытаются проникнуть в район поселка Кившаровка.

"Там действительно горячо, там действительно сложно. Это особенность плацдарма, который расположен все-таки за рекой. Со всех сторон там враг, и враг имеет возможность оказывать там постоянное давление и затруднять логистику", – пояснил представитель ГОС.

Телеведущий спросил Виктора... Источник: Скриншот трансляции "Єдиних новин" Развернуть

Как писал OBOZ.UA, в целом 3 октября армия РФ 167 раз начинала штурмы позиций украинских защитников. Наиболее активными были бои на Донбассе, где только на Покровском направлении зафиксировано 19 атак.