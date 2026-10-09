Блог | По-настоящему эффективная ПВО: Украина наносит удары по вражеской ракетной программе

Силы обороны Украины минувшей ночью нанесли удары по российским объектам, задействованным в запуске ракет и производстве ракетного топлива. Так, в Нижегородской области был поражен филиал института, который занимается созданием, обслуживанием и эксплуатацией стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления ракетами.

В том же регионе РФ защитники Украины поразили предприятие, которое работает в интересах ракетной программы, а в Тверской области – завод, который производит присадки к дизельному топливу и авиационному керосину, а также компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101.

Не прекращаются украинские удары и по НПЗ: вчера был поражен крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий завод в Омске, а сегодня – завод "Лукойла" в Ухте. ВСУ не забывают и зеркально отвечать на удары по украинским дата-центрам, выбивая центры обработки данных "Яндекса".

Удары по вражеской ракетной программе – это единственное по-настоящему эффективное ПВО. Как и удары по НПЗ, они могут стать тем фактором, который мотивирует Москву пойти хотя бы на какое-то перемирие. Украина обеспечивает себе "карты", как любит говорить президент США. И этих "карт" было бы еще больше, будь у Украины больше средств поражения и полный доступ к системе "Старлинк".