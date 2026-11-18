"Начинают блуждать по полям": военный рассказал об изменении тактики врага возле Покровска. Карта

Враг на Покровском направлении пользуется непогодой, в частности туманом, чтобы идти в штурм. В частности, использует густой туман как удачное время для штурмовых действий.

Также россияне изменили тактику передвижения малыми пехотными группами и начали посылать в штурмы одиночек. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Что известно

По словам Черняка, для бригады наступил довольно непростой период боевых действий. Сейчас период густых туманов. Враг активно пользуется непогодой для массированных штурмовых действий.

"Противник долго не мог, не мог и наконец почувствовал, что сможет. Выкатил достаточное количество единиц бронетехники, подкрепил это огромным количеством личного состава и предпринял попытку механизированных штурмов наших позиций, именно под покровом тумана. К сожалению для противника, у него ничего не получилось", – сказал офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Кроме того, рассказал Черняк, противник несколько изменил тактику передвижения небольшими пехотными группами. Россияне начали посылать в штурмы одиночек. Это выглядит крайне странно.

"Сначала мы думали, что это какой-то там боец спецназа, у него какая-то особая задача, он пытается к нам инфильтрироваться. Но потом поняли – это точно те же военнослужащие. Эти одиночки просто начинают бродить по полям", – отметил Владимир Черняк.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на Гуляйпольском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными группами. Из-за особенностей местности и постоянного контроля со стороны украинских беспилотников захватчики не могут полноценно использовать бронетехнику, поэтому вынуждены преодолевать значительные расстояния до передовой пешком.