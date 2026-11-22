Подобные операции имеют несколько этапов: в ВМС объяснили, почему российская ПВО не смогла защитить Керченский мост

Даже усиленная защита Крымского моста не гарантирует, что российская армия сможет отразить украинскую атаку. Дело в том, что операции против стратегических объектов предусматривают несколько этапов подготовки.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он прокомментировал украинские удары по Керченскому мосту.

По его словам, для поражения объектов, находящихся под усиленной защитой российской армии, недостаточно просто непосредственно атаковать намеченную цель. Важная часть операции – предварительная работа по снижению способности противника отражать атаки.

В частности, украинские военные сосредоточены на уничтожении средств противовоздушной обороны, которыми оккупанты прикрывают стратегически важные объекты.

Плетенчук объяснил, что сначала нужно ослабить систему ПВО противника, а уже потом наносить удар по основной цели. Такой подход позволяет создать условия для успешного проведения операции. Поэтому даже значительное количество российских средств противовоздушной обороны вблизи Керченского моста не гарантирует, что он останется недосягаемым для украинских военных.

Напомним, в ноябре Крымский мост трижды оказывался под ударами Сил обороны Украины – 16 ноября, в ночь на 17-е и в ночь с 18 на 19 ноября. После последней атаки сообщалось о нескольких попаданиях в железнодорожную часть переправы. Во время предыдущей атаки обрушились арка и часть дорожного полотна.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) оценили, как повреждение переправы может сказаться на российской военной логистике. России придется активнее использовать трассу М-14, соединяющую Ростов с Крымом и проходящую вдоль южного побережья оккупированной Украины. Однако Силы обороны Украины также атакуют эту автомагистраль, создавая дополнительные препятствия для снабжения российских войск на полуострове и юге Украины.

В ISW отметили, что атаки на Керченский мост являются частью более широкой кампании по нарушению российских наземных путей сообщения на всем театре боевых действий.