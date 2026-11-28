Показатель растет: Зеленский рассказал, сколько реактивных дронов перехватывает украинская ПВО

Украинская противовоздушная оборона уже способна уничтожать около 70% российских реактивных дронов, и этот показатель продолжает улучшаться. Однако защита от баллистических ракет остается серьезной проблемой из-за нехватки перехватчиков, поставки которых из США задерживаются.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC. Глава государства также высказался о потребностях украинской ПВО, военной помощи США и ходе переговоров о завершении войны.

Украинские военные постепенно повышают эффективность борьбы с российскими беспилотниками, в частности с теми, которые оснащены реактивными двигателями. Сейчас Силы обороны могут перехватывать примерно 70% таких воздушных целей.

В то же время президент обратил внимание на значительно более сложную ситуацию с противодействием баллистическим ракетам. Украина испытывает "очень, очень большой" дефицит ракет-перехватчиков, необходимых для работы американских комплексов Patriot.

США уделяют больше внимания помощи странам Ближнего Востока, тогда как Украина продолжает ждать необходимых боеприпасов.

"Жаль, что они сосредоточились на Ближнем Востоке и помогают им больше. Это прискорбно. У нас есть огромные вопросы по этому поводу", – сказал президент.

Он также подчеркнул цену задержек с поставками вооружения.

"Дефицит этих ракет – это жизни людей", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский раскритиковал позицию Трампа по отношению к Путину

Во время интервью президент Украины также выразил недовольство отношением американского лидера Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, он назвал странной дружескую риторику президента США в отношении главы Кремля.

Зеленский прокомментировал фотографию, которую Трамп опубликовал после встречи с Путиным, где политики обнимаются.

"Он агрессор и убийца. Он не может быть другом. Просто не может", – заявил глава государства.

Он сравнил такую дружбу с отношением к Адольфу Гитлеру во время Второй мировой войны.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты должны активнее давить на Россию во время мирных переговоров, а не пытаться сохранять нейтралитет между агрессором и страной, которая защищается.

"Когда вы пытаетесь быть очень нейтральными с агрессором, это означает, что вы поддерживаете жертв и одновременно агрессора. Это неправильно", – сказал президент.

Украина готовится к сложной зиме

Зеленский также предупредил, что впереди Украину ждет тяжелый зимний период. Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, мостам и логистическим объектам, пытаясь усложнить жизнь гражданского населения.

В частности, последние атаки на Киев были направлены на мосты через Днепр. Россия хочет заставить украинцев покидать столицу, однако власти будут делать все возможное для ее защиты.

"Люди могут уезжать, но мы будем пытаться защищать нашу столицу любым способом. Нам нужна наша столица. Без столицы у вас нет страны", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства подтвердил, что работа спутниковой связи Starlink и военной версии Starshield на оккупированных территориях Украины остается ограниченной. Он отметил, что украинская сторона не имеет четкого понимания, кто именно принимает соответствующие решения.

"Технически это SpaceX, политически – я не знаю, я действительно не знаю. Это как пинг-понг. Мы спрашиваем одну сторону, а нам отвечают, что это другая", – объяснил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что перед своей поездкой во Флориду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него стороны согласовали важные сигналы для президента США Дональда Трампа.