Более 100 тыс. только за Покровск: Россия в боях на Донетчине потеряла больше солдат, чем СССР в наступлениях Второй мировой

Военно-политическое руководство России бросает в мясорубку войны сотни тысяч человек ради удовлетворения амбиций диктатора Владимира Путина. Только в боях за Донецкую область Россия израсходовала больше людей, чем в любой из наступательных операций времен Второй мировой войны.

Несмотря на такие потери захват всего Донбасса остается одной из основных целей Путина с начала полномасштабной войны. Об этом сообщают издания "Проект" и "Агентство. Новости".

Цена путинской агрессии

Потери российской армии в боях за Донецкую область превысили безвозвратные потери СССР в любой из наступательных операций времен Второй мировой войны. Согласно анализу утечки базы данных Росстата, за 4,5 года полномасштабного вторжения ведомство зафиксировало 270 547 военных смертей только на Донбассе, а с учетом задержек в регистрации реальное число погибших к сентябрю 2026 года могло достичь 325 тысяч человек.

Динамика потерь по годам

Согласно анализу, официальная статистика Росстата регистрирует гибель военнослужащих с задержкой в несколько месяцев, а в первый период войны место смерти в документах указывалось редко. С учетом поправки на эти факторы распределение погибших в Донецкой области выглядит следующим образом:

2022–2023 годы: около 23 тысяч зарегистрированных смертей (реальное число выше из-за неполного заполнения графы о месте гибели).

2024 год: около 87 тысяч человек.

2025 год: около 147 тысяч человек.

Неполный 2026 год: около 68 тысяч человек.

В целом по всем направлениям боевых действий в базе Росстата содержатся данные о 474 тысячах смертей, связанных с войной. По оценкам расследователей, с поправкой на задержки в документообороте общие безвозвратные потери убитыми к сентябрю могли составить 573 тысячи человек.

Самые кровопролитные направления

Анализ утекших данных позволил журналистам установить масштаб потерь в боях за конкретные населенные пункты региона в сравнении с их довоенным населением.

В Покровске бои за город унесли жизни более 100 тысяч российских военных. При этом свыше 8 тысяч из них погибли уже после марта 2026 года, когда было заявлено о полном захвате города.

Потери РФ в Покровске. Источник: "Агентство. Новости"

В Бахмуте, в самом городе и его окрестностях, за все время войны зафиксировано 34 тысячи погибших, несмотря на то что пик боев пришелся на 2022 и начало 2023 года, когда локация смерти в базах почти не указывалась.

Потери РФ в Бахмуте. Источник: "Агентство. Новости"

В Авдеевке погибли по меньшей мере 19 тысяч военных. До заявления минобороны РФ о захвате города в феврале 2024 года потери составляли около 1 тысячи человек в месяц, однако в марте–апреле они выросли до 2 тысяч ежемесячно. Всего с марта 2024 по сентябрь 2026 года на этом участке погибли более 11 тысяч солдат.

Потери РФ в Авдеевке. Источник: "Агентство. Новости"

В Угледаре за два года штурмов в районе города зарегистрировано 5 тысяч военных смертей.

Потери РФ в Угледаре. Источник: "Агентство. Новости"

Исторический контекст

Как отмечают авторы исследования со ссылкой на статистический справочник Кривошеева, текущие потери России на Донбассе превзошли показатели самых масштабных наступательных кампаний советской армии в период Второй мировой войны.

Для сравнения, во время Донбасской наступательной операции 1943 года безвозвратные потери советских войск составили 66 тысяч человек, а в ходе Берлинской наступательной операции в апреле–мае 1945 года – 78 тысяч человек.

Как писал OBOZ.UA, министерство обороны России акцентирует внимание на успехах в наборе контрактников, несмотря на реальное снижение темпов вербовки и рост потерь на фронте. Таким образом российские власти пытаются снизить тревожность в обществе по поводу возможной новой волны мобилизации.