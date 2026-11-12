Более двух тысяч убитых и раненых ежедневно: в Минобороны озвучили потери армии РФ в ноябре

Российская Федерация на войне против Украины теряет более 2000 захватчиков (убитыми и ранеными) уже 11 суток подряд. Эта статистика выросла с началом ноября.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. На официальной странице ведомства в X (Twitter) отмечается, что каждый день наступления обходится государству-агрессору все дороже.

"С начала ноября – минус 26 010 захватчиков. В начале года столько набиралось за целый месяц", – заявили представители МО.

К примеру, за 11 дней текущего месяца ВС РФ потеряли примерно столько же человек, сколько за весь февраль 2026 года. Условно говоря, ежесуточно противник теряет на фронте целый полк – более 2000 оккупантов двухсотыми и трехсотыми.

"Это ежедневная работа украинских воинов: операторов дронов, артиллеристов, штурмовиков, каждого, кто держит фронт", – подчеркнула пресс-служба.

Напомним: 10 ноября Силы обороны Украины отминусовали 2 580 российских военнослужащих. Общие боевые потери врага за все время полномасштабного вторжения достигли 1 614 180 человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинский OSINT-исследователь M0nstas (Vitaly) использовал данные о смертях российских оккупантов на войне в Украине из слитой хакерами базы Росстата и наложил их на карту DeepState, которая фиксирует ситуацию на передовой. "Похищенная" информация Росстата совпадает во времени и пространстве с движением линии фронта, что свидетельствует о подлинности утечки данных.