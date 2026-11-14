"Впереди ждала целая жизнь": появились подробности о 17-летнем парне, которого РФ убила ударом по Запорожью
Погиб Максим Геращенко
Утром 13 ноября российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня частный сектор Запорожья. Один из домов был уничтожен, там погиб 17-летний Максим Геращенко.
Юноша учился в 10 классе, впереди у него была целая жизнь, которую отнял агрессор. О убитом врагом парне рассказали на странице Facebook "Їх убила Росія".
Что известно об убитом россиянами юноше
Жертвой обстрела российскими войсками частного сектора в Запорожье стал несовершеннолетний Максим.
"17-летний Максим Геращенко убит сегодня российскими террористами, которые обстреляли частный сектор Запорожья из реактивной системы залпового огня. В одном из домов жил подросток", – говорится в сообщении, опубликованном в день обстрела.
Максим Геращенко.
Источник: "Их убила Россия"
Два удара по областному центру враг нанес около 06:30 утра. Повреждения получили жилые дома. Особенно сильно пострадал дом, в котором жил Максим со своей семьей.
Сам юноша погиб на месте. Из-под завалов сотрудники ГСЧС достали четырех человек: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Вероятно, это были родители, младший брат и бабушка Максима.
Максим погиб на месте
Дом уничтожен
"Максим учился в 10 классе Запорожского академического лицея № 45. Впереди его ждала целая жизнь… Если бы не Россия. Сил родителям", – отметили на странице "Их убила Россия".
Скриншот сообщения
"Наша лицейская семья переживает страшное горе… В результате утренней атаки на Запорожье оборвалась жизнь нашего ученика 10 класса, Геращенко Максима. Добрый, искренний и всегда с улыбкой! Ему было всего 17 лет… Семнадцать… Возраст, когда впереди целая жизнь и столько неизведанного… Трудно найти слова, чтобы выразить боль и отчаяние от этой страшной вести. Невозможно смириться с тем, что война продолжает забирать самое дорогое – человеческие жизни, детские мечты, наше будущее. Выражаем самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал нашего ученика. Разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами. Светлая память тебе, парень… Ты навсегда останешься частью нашей лицейской семьи", – отметили на странице лицея в Facebook.
Скриншот сообщения
Как сообщал OBOZ.UA, в тот день в другой локации в Запорожье оккупанты убили мужчину, а позже ударили по многоэтажке, ранив многих горожан, в том числе детей.
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