Несмотря на смертельную опасность: бойцы 432 ОП БпС провели сложную эвакуацию под Славянском. Видео

Сейчас все раненые находятся...

Бойцы 432 отдельного полка беспилотных систем провели эвакуацию двух раненых побратимов возле Славянска. Во время операции группа попала под атаку вражеских FPV-дронов, в результате чего ранения получил еще один военный.

На помощь отправились другие бойцы, которые помогли завершить эвакуацию, в результате чего из зоны поражения удалось вывезти трех раненых защитников. Соответствующее видео показал 432 отдельный полк беспилотных систем.

Как проходила эвакуация раненых под Славянском

Несмотря на сложные условия и высокую активность вражеских беспилотников возле Славянска, бойцы 432 ОП БпС с позывными "Картман" и "Пиво" отправились эвакуировать двух раненых побратимов, находившихся на позиции.

Во время операции группу атаковали вражеские дроны. "Картману" удалось сбить один из FPV-дронов, который атаковал военных. Однако в результате удара другого FPV ранение получил и боец "Пиво".

Как военным удалось вывезти трех раненых

Для оперативной поддержки и завершения эвакуации в район операции на пикапе отправились бойцы с позывными "Бровар" и "Камаз".

Благодаря профессионализму и точному маневрированию украинских военных группе удалось быстро эвакуировать всех трех раненых из зоны поражения.

Как отметили в полку, хладнокровие и четкое взаимодействие помогли спасти жизни трех защитников.

Сейчас все раненые находятся в медицинских учреждениях, где получают необходимую помощь.

Как проходила эвакуация ране... Источник: Скриншот Развернуть

Как проходила эвакуация ране... Источник: Скриншот Развернуть

Как проходила эвакуация ране... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, как бойцы 63-й ОМБр вывели 8 гражданских из Лимана и закрыли их собой от FPV-дрона.