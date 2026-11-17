"Нарушили табу": Соловьев заявил, что НАТО вступило в войну в Украине и посоветовал россиянам "уйти под воду и землю": видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, якобы страны НАТО напрямую вступили в войну против России. Он обвинил Альянс в нарушении многолетних "табу" и призвал россиян заранее готовиться к возможным ударам, в частности "уйти под землю и под воду".

Об этомСоловьев заявил в эфире своего пропагандистского шоу. Он утверждает, что западные государства якобы перешли определенные границы в противостоянии с РФ, поэтому россиянам необходимо заранее продумывать меры защиты.

Чем Соловьев напугал россиян

Во время эфира кремлевский пропагандист заявил, что страны Североатлантического альянса якобы совершили прямую агрессию против России. По его словам, это произошло в ночь перед выступлением и означает нарушение ограничений, которых стороны придерживались на протяжении многих лет.

"Сегодня ночью де-факто страны НАТО вступили в прямую агрессию против нас, нарушив все табу, которые действовали на протяжении многих лет", – заявил Соловьев.

Владимир Соловьев. Источник: Скриншот

Он также выразил уверенность, что российская сторона якобы понимает, якие объекты могут стать целями будущих ударов. На этом фоне пропагандист призвал действовать на опережение.

"Мы прекрасно понимаем, куда полетит, мы прекрасно понимаем, что является целью. Это означает, что нужно действовать заранее, нужно думать наперед. Это означает, что нужно идти под землю, идти под воду, мыслить системно", – сказал он.

В России обвинили Британию в атаке на Крымский мост

Тем временем российские СМИ нашли якобы виновных в масштабной атаке на Крымский мост. По их предварительной версии, украинские военные могли использовать модифицированные британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Российские медиа утверждают, что во время удара, который они называют самым масштабным с начала полномасштабной войны, контроль за работой российских систем ПВО и наведением ракет якобы обеспечивал британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. По их словам, воздушное судно в течение последних дней работало вблизи Крыма.

Напомним, после новой серии украинских ударов по Крымскому мосту обрушился арочный пролет его автомобильной части длиной более 270 метров. Также было повреждено дорожное и железнодорожное полотно, а движение автомобилей и поездов через переправу остановили.

Как писал OBOZ.UA,российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина якобы способна захватить Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Он утверждал, что численность украинских сухопутных войск превосходит возможности европейских сил НАТО, поэтому Альянс якобы не сможет остановить ВСУ в случае такого наступления.