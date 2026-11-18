Усиление защиты портов и помощь аграриям перед посевной: Зеленский провел совещание и анонсировал важные шаги

Украина готовит дополнительные меры для защиты портовой инфраструктуры и безопасности зернового экспорта в Черном море. Отдельное внимание уделят поддержке аграриев, чтобы они смогли подготовиться к посевной кампании в следующем году.

Об этом по итогам совещания сообщил президент Владимир Зеленский.

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