Попал под удар российского FPV-дрона: в Днепропетровской области погиб спасатель. Фото

В Марганце Днепропетровской области погиб пожарный-спасатель Евгений Коновалов. В свободное от службы время он попал под удар российского FPV-дрона и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего спасателя.

Коновалов был сержантом службы гражданской защиты и пожарным-спасателем ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Более 20 лет мужчина посвятил службе в ГСЧС. За это время он спасал людей, бок о бок с коллегами выполнял свою работу и ежедневно был там, где требовалась помощь.

"Каждая такая утрата — это боль, которую испытывают не только самые близкие. Это пустое место среди коллег, тишина там, где еще вчера звучал голос товарища, и память, которая навсегда останется с теми, кто работал рядом", — отметил Даник.

Рятувальник Євген Коновалов,... Источник: ДСНС України Развернуть

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли более 10 ударов беспилотниками по Никопольскому району Днепропетровской области. Под прицелом оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины.

В результате обстрелов погиб 44-летний мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал о гибели двух подростков в результате российского удара по Синельникову в Днепропетровской области. 28 сентября российские войска нанесли удар по отделению логистической компании, после чего там вспыхнул пожар. Тогда погибли 17-летний Александр Губенко и 15-летний Руслан Берещук.