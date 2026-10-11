"Нужны асимметричные ответные меры": Хмара рассказал о поражении пусковых установок баллистических ракет РФ

Силы обороны Украины сокращают количество пусковых установок баллистических ракет российских оккупационных войск. Восемь ПУ удалось поразить в течение сентября и начала октября.

Три из них были уничтожены, пять – повреждены. Как передает корреспондент OBOZ.UA, об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара, который в воскресенье, 11 октября, провел встречу с представителями медиа.

Как Украина противостоит вражеским баллистическим обстрелам

Угроза баллистических ударов остается критической. Хмара пояснил, что имеющихся и потенциальных поставок ракет для ПРО недостаточно, чтобы полностью покрыть эту угрозу. Министерство обороны продолжает переговоры с партнерами, чтобы ускорить поставки необходимых боеприпасов.

У Украины нет времени на длительное ожидание крупных долгосрочных контрактов. Вместо этого в Минобороны пытаются максимально быстро находить доступные запасы у союзников и договариваться о них. Этих объемов не всегда достаточно.

"Нам нужны десятки и сотни ракет, а не единичные поставки", – отметил министр обороны.

Параллельно Украина применяет асимметричный ответ – поражает российские пусковые установки. За прошлый месяц и начало текущего было уничтожено три и повреждено еще пять ПУ, которые агрессор использовал для баллистических обстрелов.

"Такие удары уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки", – заявил Хмара.

Как писал OBOZ.UA, наша страна усиливает противодействие российским реактивным беспилотникам, задействуя дроны-перехватчики, авиацию, зенитные ракетные комплексы и крупнокалиберные турели. Эффективность уничтожения обычных "Шахедов" уже превышает 90%, а одной из ключевых задач остается масштабирование успешных решений для борьбы с более быстрыми воздушными целями. Евгений Хмара пояснил, что противодействие воздушным угрозам в Украине строится по принципу многоуровневой системы.