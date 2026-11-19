"Нужно все время контролировать небо и землю": военный рассказал о ситуации возле Волчанска. Карта

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупационные войска не прекращают попыток прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска в Харьковской области. Враг практически круглосуточно атакует позиции Сил обороны небольшими пехотными группами, пытаясь закрепиться на отдельных участках фронта.

Украинские защитники отражают вражеские штурмы, однако ситуацию осложняют российские беспилотники и дистанционное минирование. Об этом в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт", капитан Александр Даниленко.

Россияне непрерывно штурмуют позиции ВСУ

По словам военного, оккупанты продолжают наступательные действия в районе Волчанска и на территориях восточнее города. Для атак противник преимущественно задействует пехотные группы из нескольких бойцов, поскольку использование крупных подразделений стало менее эффективным.

"Малыми – это буквально малыми. Это по несколько человек, потому что большие группы уже неэффективны. Противник лезет, лезет, лезет, пытается накапливаться на каких-то участках, пытается штурмовать наши позиции. Отражаем штурмы противника, делаем все возможное, чтобы противник не добился успехов", – отметил Даниленко.

Дроны и минирование осложняют передвижение военных

Даниленко пояснил, что серьезные трудности для украинских бойцов возникают еще на этапе выхода на боевые позиции. Из-за постоянной угрозы вражеских атак военнослужащим часто приходится преодолевать значительные расстояния пешком, самостоятельно перенося необходимое снаряжение, боеприпасы, воду и продукты.

"Заход на позиции – это настоящий квест, и это много километров пешком. На себе – продукты питания, боекомплект, воду и пешком. В основном это пешком, потому что техника далеко сейчас не заезжает", – рассказал военный.

По его словам, во время передвижения защитники вынуждены постоянно следить за ситуацией как в воздухе, так и на земле. Российские войска активно применяют дистанционное минирование и беспилотники, в частности так называемые "дроны-ждуны", которые могут представлять угрозу для украинских бойцов.

"Нужно все время контролировать небо, контролировать и землю, потому что и на земле могут быть разные опасности. Враг использует дистанционное минирование, могут быть дроны-ждуны. Это тоже очень популярное средство минирования со стороны противника. Все очень-очень непросто", – объяснил капитан.

Военный также обратил внимание на существенные изменения характера боевых действий за последние два – два с половиной года. Если в начале полномасштабного вторжения беспилотники использовались сравнительно редко, то сейчас они играют одну из ключевых ролей на поле боя.

"Война очень изменилась даже за эти два – два с половиной года, что мы здесь на направлении. В 2022 году дроны – это были единичные случаи, скажем так. Сейчас дроны – это все", – подытожил Даниленко.

Напомним, российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными группами и на Гуляйпольском направлении. Из-за открытой местности и постоянного контроля украинских беспилотников противник не может эффективно использовать бронетехнику для проведения штурмов.

Как писал OBOZ.UA, российские войска пытаются любой ценой захватить Константиновку в Донецкой области. По словам пресс-офицера 100-й отдельной механизированной бригады Сергея Хоминского, оккупанты задействуют значительные силы для наступления на город, однако украинские защитники продолжают сдерживать врага.