"Воздушная тревога" снова показывает вражеские цели, но есть нюанс: как авторизоваться

Приложение "Воздушная тревога" возобновило работу после кибератаки России. Теперь пользователи снова могут видеть на карте российские ударные беспилотники "Шахед" и другие воздушные цели, однако для доступа к этой функции нужно пройти дополнительную авторизацию.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона, сообщает медиа. Он подтвердил, что в приложении снова отображаются вражеские воздушные объекты.

Как авторизоваться в приложении "Воздушная тревога"

О восстановлении работы сервиса также сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Там отметили, что команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифры провели аудит системы и усилили ее защиту на всех уровнях.

По требованию Сил обороны разработчики добавили авторизацию через приложение "Дія". Это необходимо для того, чтобы информацию о движении вражеских целей могли просматривать только верифицированные пользователи, а российские военные не имели доступа к этим данным.

В то же время в Минцифры подчеркнули, что "Дія" не передает приложению персональные данные пользователей. Она лишь подтверждает прохождение верификации. В свою очередь, "Воздушная тревога" не собирает и не хранит личную информацию.

Приложение "Воздушная тревог... Источник: Telegram/Минцифра Развернуть

Авторизация через "Дію" нужна только для просмотра воздушных целей. Остальные функции приложения остаются доступными без нее. В частности, пользователи могут получать уведомления о воздушной тревоге, просматривать уровни опасности и находить укрытия на карте.

Чтобы воспользоваться обновленной функцией, необходимо обновить приложение "Повітряна тривога" в Google Play или App Store, а затем пройти авторизацию через "Дію".

Как писал OBOZ.UA, вечером 1 ноября 2026 года неизвестные хакеры взломали приложение "Повітряна тривога". Пользователи начали получать ложные уведомления о радиационной и химической опасности, а также сообщения об уличных боях в Киеве.

Никакой радиационной или яде... Источник: Скриншот Развернуть

В Воздушных силах ВСУ призвали украинцев сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников, подчеркнув, что информация о радиационной угрозе не соответствует действительности. Разработчик приложения позже подтвердил кибератаку, а в Центре противодействия дезинформации призвали не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенные данные.