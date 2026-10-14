"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео

Военнослужащая армии страны-агрессора РФ и Z-блогерша Евгения Яренкевич рассказала, что под Добропольем на Донетчине всего 16 украинских операторов БпЛА сдерживали тысячи российских штурмовиков. Благодаря работе наших военных оккупанты до сих пор не могут преодолеть килл-зону и захватить город.

В связи с этим враг несет большие потери – Яренкевич не озвучила цифры, но сказала, что "можно догадаться", сколько малых штурмовых групп россиян уже уничтожили украинские дроны. Этим видео в своем Telegram-канале поделился украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что благодаря дронам наступление РФ на этом направлении фактически парализовано.

"Лучшей рекламы донатов на дроны для ВСУ просто не существует. Донатьте на дроны! Закиньте по 50-100 грн, чтобы оккупанты ныли и жаловались еще больше. Ваши донаты спасают не только жизни, но и целые города, которые не могут захватить и разрушить российские нацисты", – призвал Казанский.

Добропольское направление. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские защитники из штурмового полка "Скеля" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков.

Оккупанты накапливали там силы, чтобы выйти к логистическим путям, создать условия для окружения Дружковки и продолжить наступление в направлении Доброполья, однако в районе Грузского и Новониколаевки ВСУ их остановили и отбросили.

В ходе операции штурмовые группы украинских воинов зачистили десятки позиций противника.