"Пролетают – и ничего не можешь сделать": в России пожаловались на беспомощность перед украинскими дронами

В России возник дефицит ракет для средств противовоздушной обороны. Запасы боекомплекта истощаются из-за массированных атак украинских беспилотников.

Один из российских военных признался, что иногда им остается лишь наблюдать, как дроны пролетают мимо. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Российская ПВО не справляется с атаками украинских дронов

По информации партизанского движения, агенты которого находятся в одном из зенитно-ракетных полков 51-й дивизии ПВО Южного военного округа РФ, российские военные испытывают острый дефицит ракет для зенитных комплексов "Панцирь-С" и систем противовоздушной обороны С-400.

Как утверждают источники движения, запасы боеприпасов стремительно сокращаются из-за регулярных массированных атак украинских ударных БПЛА и дронов-обманок. Российской ПВО приходится расходовать ракеты на попытки перехватить эти цели.

"Бывает, что уже просто смотришь, как дроны пролетают, и ничего не можешь сделать. Чувствуешь себя абсолютно беспомощным", – подчеркнул один из российских военных.

ПВО РФ перебросили для защиты Москвы и резиденции Путина

Вместе с тем значительное количество ракет и десятки современных комплексов ПВО передислоцировали с боевых позиций на Валдай для защиты резиденции главы Кремля Владимира Путина и усиления обороны Москвы.

"Южные регионы тем временем продолжают подвергаться ударам. Ослабление ПВО на этом направлении – один из факторов, позволяющих украинским беспилотникам успешно достигать целей", – говорится в сообщении.

Так, за последние месяцы поражены десятки стратегических объектов российского ВПК и критической инфраструктуры, в частности:

– Новошахтинский НПЗ в Ростовской области;

– завод "Атлант Аеро", производящий беспилотники и комплектующие;

– Махачкалинский морской торговый порт – важный транспортно-логистический узел;

"Атеш" продолжают фиксировать проблемы в системе ПВО и передавать информацию Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ звучали взрывы. После них россияне увидели несколько очагов пожара. Вероятно, под удар попал Афипский НПЗ, способный перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 ноября ударные беспилотники атаковали российскую Рязань. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries, где после взрывов вспыхнули пожары.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил возгорание на промышленных объектах.