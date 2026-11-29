Промзона в огне: дроны атаковали "Тольяттикаучук" и резервуары в Нижнекамске в РФ. Фото и видео последствий

Ночью под атакой ударных дронов Сил обороны оказались несколько регионов РФ. В частности, атакован завод "Тольяттикаучук", горели также резервуары в Нижнекамске.

Сообщалось также о вероятной атаке на ракетный военный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно о ночных ударах по России

В 05:31 в Exilenova+ сообщили, что этой ночью в России "под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска, а также, вероятно, полигон "Капустин Яр".

Кадров поражений тогда еще не было, зато в канале опубликовали видео работы российской ПВО.

Первые конкретные сведения появились после 6 часов утра.

"Впромзоне Тольятти в результате атаки, предварительно, вспыхнул пожар на предприятии "Тольяттикаучук", которое задействовано в производстве компонентов ракетного топлива.

Промзона в огне: дроны атако... Развернуть

Промзона в этом городе находилась под огневым воздействием Сил обороны всю ночь, добавили в Exilenova+.

Горит промзона в Тольятти

К выводу, что атакован именно "Тольяттикаучук", пришел и OSINT-аналитик независимого российского издания ASTRA.

"В Тольятти под атаку украинских беспилотников, вероятно, попало предприятие "Тольяттикаучук", которое производит химическое сырье, используемое, в частности, для изготовления ракетного топлива... Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион: он сообщил, что за ночь сбили более 20 беспилотников. По его словам, целью атаки снова стали промышленные предприятия, однако он не уточнил названий. Погибших и пострадавших нет", – пишет ASTRA.

Анализ ASTRA

Анализ ASTRA

Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам. Последний подтвержденный удар произошел 24 октября 2026 года. Тогда, по данным Генштаба, были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутадиен-стирольного каучука и установка ректификации.

"Тольяттикаучук" входит в группу "Татнефть" с 2019 года, производит синтетические каучуки, мономеры, углеводородные фракции и добавки к автомобильному бензину. Но также синтетические каучуки, производимые предприятием, используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Вскоре появились также подтверждения атаки на Нижнекамск в Татарстане.

Куда именно попали украинские воины, на тот момент еще было неизвестно. Однако автор кадров, запечатлевших пожар на месте попадания, сообщал, что "попали жестко" и "горит какая-то емкость, резервуар, похоже".

В минобороны РФ утром заявили, что за ночь якобы было "уничтожено" целых 1017 украинских БПЛА – над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Московской областями, а также над Татарстаном и оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Силы обороны Украины атаковали технику и живую силу противника возле села Снагость Курской области России. Первый удар был нанесен беспилотником, второй – ракетой РСЗО HIMARS.

Видео поражения в субботу, 28 ноября, опубликовала в Telegram пресс-служба 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Военные уточнили, что целью был логистический хаб захватчиков.