"Прямо в фасад": вражеский дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации. Фото

Российский FPV-дрон попал в здание Запорожской областной военной администрации в Запорожье, поразив прямо герб Украины. После удара возникло задымление, однако пожара не произошло, люди не пострадали.

Об ударе сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. Он отметил, что российские военные поразили FPV-дроном герб Украины на здании администрации.

"Герб мы восстановим. А Запорожье было, есть и будет украинским!" — сказал Семикин.

По словам главы ОГА, удар пришелся именно на государственный символ на здании Запорожской областной государственной администрации. После попадания было зафиксировано задымление, но пожара не произошло.

"Сегодня россияне поразили FPV-дроном герб Украины на здании Запорожской областной государственной администрации. Враг может повредить наши государственные символы. Но ему не уничтожить то, что за ними стоит: нашу свободу, наше государство и право жить на своей земле", – заявил Семикин.

Россияне поразили FPV-дроном... Источник: Запорожская ОГА Развернуть

Удар по городу

В тот же день российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Сначала сообщалось о двух пострадавших, которых доставили в медицинское учреждение.

Впоследствии число пострадавших возросло до пяти. Среди них — ребенок, несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин. Также удар повредил фасады расположенных поблизости многоэтажных домов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Запорожье. Среди пострадавших — сотрудники Красного Креста.