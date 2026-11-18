Просто шла на работу: в Одессе в результате российского обстрела погибла известная журналистка. Фото и видео

В Одессе во время атаки РФ п...

В Одессе 18 ноября в результате атаки российских террористов погибла Кристина Лысенко – многолетний координатор, администратор и продюсер телеканала "Первый городской". Журналистка направлялась на работу, когда вражеский удар по городу оборвал ее жизнь.

Об этом сообщили коллеги Христины Лысенко на Facebook-странице "Первого городского". Они отметили, что журналистка погибла во время первой утренней атаки на город.

По данным телеканала, Кристина Лысенко погибла, когда шла на работу по Европейской улице. До офиса ей оставалось три квартала.

"Страшный день, который мы не можем принять. Во время первой утренней атаки погибла наша Крис... Кристина Лысенко, многолетняя координатор, администратор, продюсер "Первого городского". Она просто шла на работу по Европейской, до офиса оставалось три квартала", – поделились горем коллеги журналистки.

"Она была нашим стержнем"

В коллективе телеканала рассказали, что Кристина Лысенко много лет была человеком, вокруг которого держалась работа редакции. Она всегда приходила первой, координировала рабочие процессы и поддерживала коллег.

Продюсер "Первого городского... Источник: detector.media Развернуть

"Она была ЧЕЛОВЕКОМ с твердым характером и большим, добрым, справедливым сердцем", – написали на странице телеканала.

Коллеги вспоминают, что Кристина всегда боролась за тех, кого бросили, обидели или обделили. Она любила лошадей, спасала кошек и помогала животным найти новые дома.

Ее ждала спасенная кошка Мавка

Коллеги рассказали историю кошки Мавки, которую Кристина спасла во время российского обстрела в июле. После этого журналистка заботливо искала для животного новую семью, тщательно выбирая тех, кому могла бы доверить пушистика.

Кристина спасла кошку во вре... Источник: Facebook "Перший міський. Одеса" Развернуть

На момент гибели Кристины Мавка ждала ее на работе.

"Теперь это – на нас... Мы любим тебя, Крис", – написали коллеги.

OBOZ.UA выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Кристины Лысенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате российской атаки погибла журналистка Мария Ивженко. Она писала об оборонных технологиях, изменяющих ход этой войны, и украинских IT.