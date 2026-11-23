Прибыла на обычный вызов: в Кривом Роге простились с 20-летней фельдшеркой, которую убила Россия. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области простились с 20-летней фельдшером Алиной Зайченко, которая погибла в результате российской атаки 20 ноября. В тот день она вместе с бригадой скорой помощи выехала на обычный вызов.

Прощание с медиком осветило издание "Свої Кривий Ріг". Отдать ей последнюю дань уважения пришли коллеги, родные и близкие.

Коллеги вспоминают Алину как... Источник: Медиа "Свої Кривий Ріг" Развернуть

Прощание с фельдшером состоя... Источник: Медиа "Свої Кривий Ріг" Развернуть

Бригада приехала к ресторану Puri Chveni по сообщению о нарушении сердечного ритма у пациентки, однако на месте ее не застала. Через несколько минут после прибытия медиков российские войска нанесли по городу удар баллистической ракетой.

Фельдшер получила тяжелые ранения: минно-взрывную травму, проникающее ранение грудной клетки, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось – Алина умерла в операционной. О ее смерти коллеги узнали из сообщений в СМИ.

Андрей, который работал с девушкой с осени 2025 года, вспоминает ее как жизнерадостного человека, рядом с которой у коллег всегда было хорошее настроение. Он также рассказал, что в тот день Алина выехала на обычный вызов еще до объявления воздушной тревоги.

"Она выехала еще до тревоги на обычный линейный вызов. Во время обслуживания вызова случилась такая беда. В операционной ее уже не стало. Ее коллега-водитель сейчас в больнице. Это девушка невероятной красоты, невероятного ума. Всегда жизнерадостная. Когда приходишь и видишь, что Алина на смене, то с утра у тебя всегда будет хорошее настроение. А когда приходишь, видишь ее вещи и понимаешь, что твоей лучшей подруги нет, это ужасно", – рассказал Андрей.

20-летняя Алина Зайченко меч... Источник: Медиа "Свои Кривой Рог" Развернуть

Алина родом из Софиевской общины Николаевской области. Профессиональное медицинское образование она получила в Кривом Роге, где окончила медицинский колледж. После учебы девушка начала работать в Днепропетровском областном центре экстренной медицинской помощи.

До последнего дня Алина оставалась преданной профессии и помогала людям. Ее провожали в последний путь под звуки сирен машин скорой помощи.

Коллеги и родные проводили в... Источник: Медиа "Свои Кривой Рог" Развернуть

Тетя тети Анны рассказала, что племянница хотела продолжить учебу, получить высшее образование и стать врачом.

"Мечтала всем помочь, была очень предана своей профессии. Она пошла дальше учиться на высшее образование. Хотела быть врачом и постоянно хотела помогать. Она была душой нашей семьи", – сказала женщина.

У Алины остались родители, младший брат и другие родные.

Родные, друзья и коллеги при... Источник: Медиа "Свої Кривий Ріг" Развернуть

В Кривом Роге отдали последн... Источник: Медиа "Свої Кривий Ріг" Развернуть

Напомним, вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Во время спасательной операции оккупанты нанесли повторные удары по городу.

В результате атаки погибли два человека – 20-летняя фельдшер и семилетний мальчик. Еще 73 человека получили ранения, среди них девять детей, медики скорой помощи и сотрудники ГСЧС.